1940: Nace Ringo Starr, baterista de la banda de rock The Beatles

Richard Starkey, por su nombre real, nació hace 79 años, en Liverpool, Inglaterra.

Sus padres, Richard Starkey y Elisie Gleave se divorciaron cuando él tenía tres años, por lo que su madre tuvo que trabajar como camarera para mantener a la familia.

Según sus biógrafos, Ringo sufrió varias enfermedades durante su infancia, no obstante, era un pequeño feliz, satisfecho y tuvo la imagen de un padre cuando su mamá conoció a Harry Greaves, con quien mantuvo una buena relación; él fue quien le regaló su primera batería.

En 1956, al iniciar la moda del skiffle, Ringo formó un grupo con su amigo Eddie Clayton, el cual actuaba en el mismo circuito que los Quarrymen, agrupación que en el futuro se convirtió en The Beatles.

Al finalizar el furor del skiffle había mejorado mucho en las percusiones y tocaba con la banda más importante de Liverpool, Rory storm and the hurricane, donde recibió el sobrenombre de "Ringo Starr".

Debido a su éxito, la agrupación realizó giras por Francia y Hamburgo, Alemania, donde conoció a The Beatles, entonces conformado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best.

El famoso cuarteto de Liverpool decidió cambiar a Best por Ringo Starr, a quien le ofreció 25 libras por semana, durante un periodo de prueba. The Beatles se había convertido en la agrupación más popular de Liverpool y de casi toda Inglaterra.

Con ella, Ringo interpretaría I wanna be your man, Honey don’t y Yellow submarine, entre otras. Además compuso temas como Don’t pass me by, del White Album, y Octopus’s garden, de Abbey Road.

En 1965 Ringo se casó con Maureen Cox, una chica de Liverpool a quien conocía desde antes de ser famoso y con quien procreó tres hijos, Zak, Jason y Lee. La pareja se separó en 1975 y cinco años después el músico contrajo matrimonio con la actriz Barbara Bach.

Poco antes de que decidiera emprender una carrera en solitario, como el resto del cuarteto de Liverpool, editó una compilación de melodías bajo el título de Sentimental journey (1970). Después sacó Beaucoups of blues.

Tras la separación de The Beatles, en 1970, Ringo lanzó varios discos como solista, siendo el de mayor éxito Ringo (1973), que incluye canciones como Photograph, Six o’clock y You’re sixteen, en el que participaron sus tres antiguos compañeros.

Un año después grabó el álbum Goodnight Vienna, al que le siguieron Ringo’s rotogravure (1976), Bad boy (1978), Stop and smell the roses (1981), Old wave (1983) Time takes time (1992), Wanna be Santa Claus (1999), Ringo Starr and his all-star band y The anthology so far (2001), entre otros.

A la par de la música, Ringo incursionó en el mundo de la actuación, pues además de las cinco películas que filmó con The Beatles participó en Son of Dracula, The magic Christian, Blindman, That’ll be the day, 200 moteles y Liztomania.

En 1989, después de superar su adicción al alcohol, se embarcó en su famosa gira All stars, con músicos de importantes trayectorias, durante la cual recibió gran reconocimiento del público como baterista, lo que confirmó su papel de estrella.

La producción Ringo rama (2003), en el que el ex Beatle rindió homenaje a su compañero y amigo George Harrison, contiene el tema "Never without you", una carta de Ringo en la que le dice que este mundo no se olvidará de él.

Para abril de 2009, Starr se reunió con Paul McCartney en el concierto altruista Change begins within, el cual fue organizado por David Lynch. Interpretaron los temas With a little help from my friends, I saw her standing there y Cosmically conscious.

En la última década, Starr ha publicado los discos Ringo rama (2003), Choose love (2005), Liverpool 8 (2008), Y not (2010) y Ringo 2012.

Al año siguiente, en 2013, el baterista, para celebrar un año más de vida, subió nuevamente en su página web, un video en el que envía un mensaje de "paz y amor" para sus seguidores y el mundo.

El ex-Beatle aparece en el clip con un sombrero y rodeado de la naturaleza diciendo: “Ya sabes que ese momento ha llegado otra vez, el domingo, el séptimo día del séptimo mes, mi cumpleaños. Y te pido una vez más, que al mediodía, donde quiera que estés, si puedes pidas paz y amor, paz y amor, paz y amor".

En noviembre de ese mismo año, Starr ofreció un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en el marco de su gira por Latinoamérica con su All Starr Band; el 16 en el Auditorio Banamex de Monterrey y el 18 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, que continuó hasta 2014.

Para 2015, Ringo hizo una celebración pública frente a la torre de Capitol Records en Hollywood, en la que junto a familiares y sus inseparables compañeros de All Starr Band y Richard Marx, el baterista Matt Sorum, interpretó varios de sus éxitos.

Ese año Starr volvió a pisar tierras mexicanas como parte de una nueva gira mundial 2015. Por primera vez se presentó en Mérida y también pasó por el Auditorio Nacional. El tour continuó por América Latina con actuaciones en países como Chile, República Dominicana y Brasil.

Asimismo, el cantante recibió el reconocimiento a la Excelencia Musical e ingresó como solista al Salón de la Fama del Rock and Roll, tal como en ediciones pasadas le tocara a sus compañeros de The Beatles, Paul McCartney, John Lennon y George Harrison.