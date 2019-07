Tras goleada ante River, Chivas espera mejorar ante Boca Juniors

Después de caer por goleada a manos de River Plate, el equipo de Chivas de Guadalajara querrá mostrar mejoría este sábado cuando se mida a Boca Juniors, en partido del certamen amistoso Colossus Cup.

El técnico Tomás Boy manifestó la víspera que un equipo nuevo tarda en plasmar un estilo futbolístico, pero confía en que ante Boca haya un mejor funcionamiento y para nada cree que se repita otra estrepitosa derrota de 5-1 como sucedió ante los Millonarios, todo esto rumbo al Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

“Tenemos que presentar una mejor evolución de lo que es el Guadalajara. Acuérdense que este es un equipo prácticamente nuevo y un equipo nuevo tarda. No nos podemos dar el lujo de tardar tanto, pero ahí va. No estoy tan preocupado, pero sí me disgustó mucho el resultado”, indicó.

El “Jefe” Boy abundó: “No creo que haya otra sacudida similar, sinceramente no lo creo, pero sí pienso que el equipo va a trabajar mejor, estamos mejor, en la semana hemos estado muy bien y la pretemporada tiene que dar sus frutos”.

Una vez más Chivas y Boca medirán fuerzas, ahora lo harán en la cancha del CenturyLink en punto de las 21:30 horas, tiempo del centro de México.

En Guadalajara se vislumbra que sus fichajes Oribe Peralta, Antonio Rodríguez y Oswaldo Alanís tengan mayor actividad y que el recién presentado Antonio “Pollo” Briseño pueda concretar su debut con los rojiblancos.

El Rebaño Sagrado tiene buenos antecedentes frente a los xeneizes, así como el mejor recuerdo, pues la única ocasión que jugaron en un torneo oficial ocurrió en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2005, con triunfo de 4-0 en el global favorable para los mexicanos.

Para el recuerdo la exhibición de Chivas en el estadio Jalisco, donde goleó a los argentinos gracias a las anotaciones de Johnnie García, Omar Bravo, Juan Pablo Alfaro y Adolfo "Bofo" Bautista, y luego en la Bombonera el cuadro tapatío aguantó la diferencia con el empate 0-0.

El resto de choques entre ambos fueron de carácter amistoso, con saldo de cinco empates, aunque dos de ellos se desempataron con tandas de penales a favor de Chivas, más un triunfo de Boca en 1997 en el estadio Jalisco. Mañana se escribirá otra historia entre Guadalajara y Boca Juniors.