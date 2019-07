Proponen sanción de 12.4 mdp a independientes

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) propuso una sanción de 12.4 millones de pesos para los partidos políticos y candidatos independientes de Durango, tanto por egresos no reportados o no comprobados, falta de documentación y aportaciones de militantes o simpatizantes en especie que no fueron pagadas en la forma adecuada.

En el marco de los Procesos Electorales Locales ordinarios y extraordinario 2018-2019, la Comisión de Fiscalización del INE aprobó seis dictámenes de la revisión de los informes de ingresos y gastos de partidos políticos y candidaturas independientes, los cuales plantean sanciones por un total de 85.5 millones de pesos a partidos y candidaturas en las seis entidades donde hubo elección. Además, se aprobaron 28 resoluciones de quejas en materia de fiscalización. Lo correspondiente a Durango asciende a 12 millones 496 mil 203.67 pesos. Las tres conductas más sancionadas en los dictámenes fueron los egresos no reportados (21 millones 820 mil 420.04 pesos); egresos no comprobados por omitir la presentación de documentación soporte (12 millones 370 mil 949.67), y aportaciones en especie de militantes y simpatizantes mayores a 90 UMAs (Unidad de Medida de Actualización) que no fueron pagadas mediante transferencia o cheque nominativo (7 millones 225 mil 82.96 pesos). En los seis estados en los que se celebraron elecciones hubo un total de 806 candidaturas, las cuales corresponden a siete partidos nacionales con acreditación local, 12 partidos locales y 11 candidaturas independientes. Cada candidatura tenía la obligación de entregar un informe de gastos de campaña y 16 no la entregaron. Es decir, hubo una tasa de cumplimiento de 98%. En todos los casos, incluso cuando no se presentaron informes, sí se reportaron y documentaron operaciones. Durante las actividades de auditoría, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) revisó 508.2 millones de pesos en ingresos y 503.5 millones de pesos en gastos de los sujetos obligados. Para llevar a cabo la fiscalización, el Instituto realiza varios procedimientos, como son el monitoreo en vía pública, que consiste en realizar recorridos por las principales avenidas y calles de las entidades, con la finalidad de identificar y documentar propaganda exhibida en la vía pública en beneficio de los sujetos obligados y sus candidaturas. Ésta incluye espectaculares, lonas de diversos tipos o bardas. También hay un monitoreo de medios impresos, visitas de verificación y monitoreo de internet. Además, la Comisión conoció 28 proyectos de resolución de quejas de fiscalización, dos de Durango, elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización. Estos proyectos, así como los dictámenes, deberán ser analizados y aprobados por el pleno del Consejo General.