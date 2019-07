Elección de actriz desata polémica

La elección de Halle Bailey como "Ariel" en el filme "live action" de La Sirenita ha despertó tremenda polémica en redes sociales, sobre todo en Twitter, muchos usuarios no están de acuerdo con la decisión de Disney aunque también hay algunos que quedaron conformes.

Los comentarios en contra se basan en el color de piel de Halle ya que en la cinta animada "Ariel" es blanca y pelirroja.

El usuario William Hernández escribió: "Sorry not sorry pero esta chica de Ariel no tiene nada #NotMyAriel".

La joven Paulina Murga tuiteó: "Lo siento, pero si se mam... No es ser racista, Halle Bailey canta súper chingón, pero simplemente no va con el personaje que todos conocemos de Ariel. Ya bye".

Otros tuiteros apoyaron a Bailey como @Cristipisti1, quien posteó: "¿Pueden dejar de quejarse por su color de piel, y analizar mejor el por qué la eligieron para interpretar el papel de Ariel?

Por su parte la cuenta @gotmxrvel opinó que, "Si no te gusta la actriz que interpretara a Ariel está bien pero tampoco es justo que la insulten o la llamen fea. Eso ya no es agradable".

No faltaron los tuiteros que señalaron que en un futuro, los estudios Disney darán a conocer que Pochontas será rubia en su filme de acción real.

La versión con actores reales de The Little Mermaid incluirá canciones originales de la exitosa cinta animada de 1989, como Under the Sea, Part of Your World and Kiss the Girl, y nuevos temas del compositor original Alan Menken y el creador de Hamilton Lin-Manuel Miranda.

Bailey estará acompañada por Jacob Tremblay y Awkwafina en el filme dirigido por Rob Marshall, cuyos créditos más recientes incluyen Mary Poppins Returns (El regreso de Mary Poppins).

Marshall dijo en un comunicado que Bailey, "posee esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia -además de una voz gloriosa- todas cualidades intrínsecas necesarias para interpretar este emblemático papel".

La selección de Halle originó muchos memes, aquí le dejamos algunos de ellos.