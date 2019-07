Gianluigi Buffon vuelve a las filas de la Juventus

El portero italiano Gianluigi Buffon se convirtió oficialmente en nuevo jugador de la Juventus, con el que firmó un contrato de una temporada tras jugar el último año en el PSG.

"Después de un año lejos de Turín, Gianluigi Buffon regresa a la Juventus, al firmar un acuerdo hasta el 30 de junio de 2020", informó el conjunto turinés en un comunicado oficial publicado en su página web.

Buffon, de 41 años, llegó durante la mañana en Italia al J Medical, la clínica de propiedad del Juventus, y acudió a continuación a la sede del club para firmar su contrato junto al vicepresidente, el checo Pavel Nedved.

El arquero italiano ya había jugado durante 18 años en el cuadro turinés, de 2001 a 2018, y conquistó nueve títulos ligueros, cinco Copas Italia y seis Supercopas italianas.

Regresa a la Juventus tras una temporada en la Ligue 1 francesa, en la que disputó 24 partidos y en la que ganó el título liguero y la Supercopa nacional.

Peleará con el polaco Wojciech Szczesny por una plaza de titular en la portería del equipo del técnico Maurizio Sarri y dará un nuevo asalto a la Liga de Campeones, el único título que le falta a nivel de clubes.

CON NUEVO NÚMERO

Buffon regresó a la Juventus con nuevo número en la espalda, ya que llevará el 77, tal y como hizo en el Parma.

"Quiero dar las gracias a Szczesny y a (Giorgio) Chiellini, que me propusieron el número 1 y otro el brazalete de capitán. Yo no estoy aquí para quitar nada a nadie. Estoy aquí para dar mi aportación, como siempre hice en mi carrera", afirmó Buffon, que participó en un evento de la Juventus en Milán.

"Para mí el portero titular del Juventus tiene que llevar el 1 y Szczesny tendrá el 1. Y estaré orgulloso de que uno como 'Chiello', que es además el capitán de la selección italiana, sea el capitán", prosiguió.

Así, su dorsal será el 77, el número que ya lució en su última temporada en el Parma (2000-2001), antes de fichar por el Juventus.

"Pensé en el 77, porque representa un poco mi historia, la de Parma. Me dio buena suerte, ese año fui a la Juventus e hice una temporada estrepitosa. Me gusta, es algo que me ha ilusionado y que me ha gustado", dijo el portero italiano.