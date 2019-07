Contiendas de corte internacional en Acuña

El Gimnasio de la Macroplaza de Ciudad Acuña, Coahuila, será el escenario donde esta noche se disputará el Campeonato Superligero de Coahuila, entre el ídolo local Alejandro "Gato" Zúñiga y el monclovense Leonardo "Puma" Martínez.

Los púgiles, en presencia del otrora Campeón Medio del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés), Marco Antonio Rubio, aprobaron ayer la dura prueba que representa la báscula, en la ceremonia de pesaje que tuvo lugar en el lobby de la Presidencia Municipal de esta fronteriza población coahuilense, lugar donde reside el popular "Veneno".

Zúñiga, Martínez y el resto de los integrantes de la cartelera promocionada por Eventos Especiales Rocky (EER) de Héctor Sánchez Arredondo, no tuvieron mayor problema para superar a la báscula. Finalmente el lagunero Adolfo "Lee" Castillo, no tuvo rival y no podrá intervenir en la velada de corte internacional.

Pactada a 10 capítulos por el título estatal, tanto el "Gato" como el "Puma" registraron el límite de la división de peso superliviano, los 63.500 kilogramos, ambos al primer intento.

En la semifinal, el espectacular noqueador colombiano Neller Obregón (83 kilos), el acuñense Édgar "Diablo" Robles (81.900 kilogramos) en pleito acordado a 8 rounds.

Dentro de la rivalidad entre Estados Unidos y México, el tejano Graig "Gato Negro" Baker (82 kilos), se medirá al potosino Pablo Loredo (80.800 kilogramos) acordado a 8 vueltas.

En la reyerta femenil pactada a 6 episodios en los 72 kilogramos, la recia acuñense Karina "La Patrona" Rodríguez (70 kilos) enfrentará a Valeria Segovia de Monclova, quien registró el mismo peso.

El dominicano Eudy Bernaldo (66 kilogramos) enfrentará al hidrocálido Juan Carlos Pacheco (66 kilos) en pelea a 6 rounds, mientras que Reinaldo Garceski (83 kilogramos) se mediará al local José Lobatos (81 kilos), pelea acordada a 6 episodios.

El texano Marco "El Bebo" Castro (65 kilos) peleará con el acuñense Jesús "El Pecas" Salina (63.500 kilogramos), a 4 giros, en tanto que Sebastián Garza (67 kilos), se medirá a Oswaldo "Borrego" Salas (66.800 kilogramos) a 4 asaltos.

En duelo de corte amateur que abrirá las hostilidades, Juliana Picón (56 kilos) y Bertha Soraida (55 kilogramos), disputarán el cinturón "Guerra de la Frontera".