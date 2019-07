Presenta PASA equipo ¿nuevo?

Aunque autoridades municipales y la empresa PASA presentaron "equipo nuevo" en la renovación de materiales de barrido manual y limpieza para los trabajadores en Torreón, durante el evento realizado este jueves en Plaza Mayor las camionetas contaban con placas de circulación vencidas, además de que la hidrolavadora de nueva adquisición contaba con huellas de uso claras, fugas de aceite e incluso piezas faltantes (tornillos y soportes).

El alcalde Jorge Zermeño afirmó que se trataba de tres camionetas para el transporte de los equipos, además de 100 de los llamados "toters" (carritos contenedores) para el trabajo de quienes barren la vía pública, palas y escobas.

"Yo seguiré haciendo un llamado permanente a los dueños de fincas, a los dueños de lotes, para que los 'bardeen', para que los limpien, para que nos ayuden todos a la limpieza de la ciudad, no podemos estar haciendo el trabajo que le toca a cada persona, creo que hemos avanzado en la cultura de no tirar basura, los niños sobre todo tienen ya una mejor cultura que uno, tenemos que insistir en la escuelas, en la sociedad, pedirles a los medios que nos ayuden a contribuir en esta campaña, en esta cultura de no tirar basura", dijo Zermeño ante los medios de comunicación presentes.

Solo unos minutos más tarde el director de Servicios Públicos Municipales, Eduardo Sáenz, precisó que solo eran nuevas una camioneta y una máquina hidrolavadora de contenedores.

No obstante, dicha máquina no fue mostrada abiertamente en el evento, se ubicó en la parte trasera de una de las camionetas y se encontraba con huellas de uso evidentes, incluso goteaba aceite del motor y hasta la base de la misma.

Cabe señalar que se trata de una inversión de un millón 300 mil pesos de parte de la empresa promotora ambiental, acciones derivadas de las observaciones que precisamente el municipio realizó a la empresa en meses pasados para "mejorar el servicio".

Cuestionado respecto a si los equipos presentados eran nuevos o usados, Eduardo Sáenz insistió en que se trataba de una renovación de equipo, al menos de la camioneta y de la máquina hidrolavadora.

"Este vehículo sí es nuevo, la hidrolavadora es nueva en un vehículo de PASA, que no necesariamente tiene que ser nuevo", dijo el funcionario señalando dos unidades que estaban a sus espaldas.

Durante el mismo evento, personal del municipio y de la propia empresa PASA se percataron de que las camionetas que estaban siendo presentadas aún tenían placas obsoletas de circulación, por lo que antes de iniciar la presentación pudieron quitar solo una lámina delantera en una de las unidades.

El propio titular de Servicios Públicos Municipales señaló que, aunque algunas unidades en el evento no eran nuevas, sí estaban en "buenas condiciones".

Para comprobarlo, El Siglo de Torreón realizó una inspección de las camionetas a detalle, en una de las mismas los faros traseros se encontraban dañados, con una de las defensas dobladas y algunos cables colgando; en otra de las unidades la caja lucía con desgaste y también contaba con placas de circulación vencidas.

Las palas que tenían en su poder los trabajadores se observaban también usadas, al igual que algunos picos y rastrillos con los mangos desgastados, solamente las escobas se observaban totalmente nuevas.

Durante el evento, el propio alcalde Zermeño reconoció el aporte de PASA para mejorar las acciones de limpieza en Torreón.

"Tenemos siempre la colaboración de la Promotora, no solo en labores normales de recolección de basura, sino en peticiones de campañas específicas. Por eso, las empresas socialmente responsables son bienvenidas y seguiremos trabajando en sociedad con la gente que quiere seguir ayudándonos a mantener limpio el municipio".