Protestan por hackeo en su cuenta

El representante legal de Joma señaló que la transferencia de recursos se hizo sin que ellos utilizaran estas medidas, esto el pasado 12 de marzo, cuando no tuvieron acceso.

759 MIL

Pesos fue el monto de la transferencia que se realizó en la cuenta.

Transportistas se manifestaron con mantas en un banco localizado sobre el bulevar Miguel Alemán de Gómez Palacio, pues señalan que fueron víctimas de un hackeo a la cuenta de la empresa y la institución no ha tomado responsabilidad alguna en el tema.

Transferencia

Joel Acosta Pedroza, representante legal de la empresa Joma, dijo que se retiraron 759 mil pesos en una operación de transferencia que no fue autorizada por ellos, esto en marzo del presente año.

"Ellos dicen que el cuentahabiente es el responsable pero nadie nos resuelve, tenemos desde marzo a la fecha, no hemos recibido nada, los directivos de la institución no se hacen responsables, no nos solucionan nada", comentó.

A las 09:30 horas de ayer se manifestaron los trabajadores de Joma en el exterior del banco, vestidos con sus uniformes azules de trabajo y con mantas donde explicaban su situación, a fin de que los clientes y automovilistas que circulaban por ahí, se enteraran del problema.

Permanecieron por espacio de una hora.

La empresa se encargó del transporte de personal. Acosta dijo que la cuenta tiene distintos mecanismos de seguridad que fueron proporcionados por el propio banco, sin embargo, aún así fueron víctimas de esta situación.

Los afectados acudieron a presentar su queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), pues hacen responsable al banco de garantizar la seguridad del recurso.

Llaman además a quienes hayan atravesado por una situación similar a que se expresen, pues en la propia institución financiera se les indicó que ellos no eran los únicos con este problema.

Señaló que es cliente de Bancomer desde hace cinco años y siempre ha seguido las herramientas de seguridad.