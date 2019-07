Renuevan equipo de limpieza en Torreón

El municipio de Torreón realizó hoy jueves un evento en la Plaza Mayor junto con la empresa PASA, la dirección de Servicios Públicos Municipales y Limpieza, se anunció la renovación de equipos de barrido manual y limpieza para los trabajadores de la empresa promotora ambiental.

Fue en punto de las 10:00 horas que el alcalde Jorge Zermeño arribó a la explanada de la Plaza Mayor, ahí mostró los nuevos elementos con los que contarán los trabajadores de PASA al servicio del municipio, El funcionario dijo que se trata de tres camionetas con equipación para lavar contenedores de basura, además de 100 de los llamados "toters" (carritos contenedores) para el trabajo de quienes barren la vía pública.

Durante su intervención, Zermeño destacó el trabajo de la empresa en favor del municipio, pero reconoció que existen diversos retos para mejorar el aseo de los espacios públicos, además de que se trata de una responsabilidad compartida entre las autoridades y los ciudadanos en general, a quienes llamó a poner de su parte en la labor diaria de cuidado al medio ambiente y orden en general.

"Yo seguiré haciendo un llamado permanente a los dueños de fincas, a los dueños de lotes, para que los 'bardeen', para que los limpien, para que nos ayuden todos a la limpieza de la ciudad, no podemos estar haciendo el trabajo que le toca a cada persona, creo que hemos avanzado en la cultura de no tirar basura, los niños sobretodo tienen ya una mejor cultura que uno, tenemos que insistir en la escuelas, en la sociedad, pedirle a los medios que nos ayuden a contribuir en esta campaña, en esta cultura de no tirar basura", señaló el alcalde.

Por su parte, el titular de la dirección de Servicios Públicos Municipales, Eduardo Sáenz, detalló que se trata de una inversión de 1.3 millones de pesos de parte de la empresa Promotora Ambiental, aunque precisó que los únicos elementos nuevos son una camioneta y una hidrolavadora de contenedores de basura.