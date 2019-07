Propone INE sanciones por 12.4 mdp a candidatos en Durango

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) propuso una sanción de 12.4 millones de pesos para los partidos políticos y candidatos independientes de Durango, tanto por egresos no reportados o no comprobados, falta de documentación y aportaciones de militantes o simpatizantes en especia que no fueron pagadas en la forma adecuada.

En el marco de los Procesos Electorales Locales ordinarios y extraordinario 2018-2019, la Comisión de Fiscalización del INE aprobó seis dictámenes de la revisión de los informes de ingresos y gastos de partidos políticos y candidaturas independientes, los cuales plantean sanciones por un total de 85.5 millones de pesos a partidos y candidaturas en las seis entidades donde hubo elección. Además, se aprobaron 28 resoluciones de quejas en materia de fiscalización. Lo correspondiente a Durango asciende a 12 millones 496 mil 203.67 pesos. Las tres conductas más sancionadas en los dictámenes fueron los egresos no reportados (21 millones 820 mil 420.04 pesos); egresos no comprobados por omitir la presentación de documentación soporte (12 millones 370 mil 949.67), y aportaciones en especie de militantes y simpatizantes mayores a 90 UMAs (Unidad de Medida de Actualización) que no fueron pagadas mediante transferencia o cheque nominativo (7 millones 225 mil 82.96 pesos).