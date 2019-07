Stranger Things estrena su tercera temporada

Las clases terminaron y las vacaciones comenzaron para los jóvenes “Mike”, “Eleven”, “Will, “Dustin”, “Lucas” y “Max” en la tercera temporada de Stranger Things, en la que “un verano puede cambiarlo todo”.

Este 4 de julio, en punto de las 02:00, Netflix liberará los nuevos capítulos de la serie que se ambienta en 1985 y que celebrará la apertura de un centro comercial en Hawkins, la localidad ficticia de Indiana en la que se desarrolla la historia.

“Es 1985 en Hawkins, Indiana, y el verano empieza a calentarse. Son las vacaciones, hay un nuevo centro comercial en la ciudad y los chicos de Hawkins están a punto de convertirse en adultos”, de acuerdo a las notas de producción.

La dinámica del grupo comienza a complicarse con el romance, sin embargo, un problema más grave que los cambios hormonales de la adolescencia rodea a los protagonistas toda vez que el mal se mantuvo en el “upside down” (dimensión alterna) y evolucionó. Ahora quiere apoderarse de este mundo.

Una voz perversa y dirigida a "Eleven", anuncia en el trailer lo que está a punto de llegar: “Tú nos dejaste entrar. Y ahora tú vas a tener que aceptar que nos quedemos”.

Ante esto, “Mike” (Finn Wolfhard), “Eleven” (Millie Bobby Brown), “Will” (Noah Schnapp), “Dustin” (Gaten Matarazzo), “Lucas” (Caleb McLaughlin) y “Max” (Sadie Sink) deberán unir esfuerzos para sobrevivir una vez más a todos los sucesos extraños que acontecen en el pueblo.

A través de nuevos escenarios, más acción, un toque siniestro y la misma dosis de nostalgia que evoca a los 80 (incluidos los walkie-talkie, la sala de videojuegos y los teléfonos fijos de largos cables), Stranger Things 3 está conformada de ocho episodios de una hora cada uno.

Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan), Joe Keery (Steve) y Dacre Montgomery (Billy), regresan con sus respectivos personajes.

Escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer, Stranger Things llegó a la plataforma de streaming en 2016 y los elogios no se hicieron esperar. Sus homenajes a la década de los 80, incluidos los éxitos taquilleros de Hollywood, conmovieron al público adulto y conquistaron a la gente más joven. En 2017 se estrenó la segunda temporada.

La música fue otro de los elementos que destacaron en ambas entregas y con la que se obsesionaron algunos fans; desde su lanzamiento, los escuchas han pasado más de 17 millones de horas escuchando una y otra vez los temas que se hicieron presentes en la serie.

De acuerdo con Spotify, Should I stay or I should I go, de The Clash, es la canción más reproducida y ante el fervor de la serie, usuarios crearon sus propias “playlists” basadas en cada uno de los personajes. La plataforma tiene además 15 podcasts temáticos de Stranger Things y más de tres mil 500 "playlists" con el nombre “The upside down”.

Es tal el éxito de este programa que una compañía refresquera lanzó una edición especial de sus latas de 355 y 235 mililitros para la ocasión. Los diseños exclusivos mostrarán el logotipo de la marca invertido, con lo que hacen referencia a la dimensión paralela, el “upside down”.