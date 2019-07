Pedirán taxistas identificación a quien 'no parezca' mexicano en Villahermosa

La Unión de Taxis Amarillos de Centro (Villahermosa), que integra a unas dos mil 500 unidades, instruyó a sus socios y conductores a solicitar identificación oficial a todo aquel usuario que consideren no ser mexicano, para evitar sanciones por transportar a migrantes sin documentos.

El secretario general del gremio, Luis Vidal Baeza, expuso que en una reunión con autoridades estatales y federales, se les solicitó implementar tales medidas.

“Que podamos pedirle a todo usuario que creamos que no es ciudadano mexicano la credencial de elector para que no nos metamos en problemas; porque ahorita hay una revisión alta a lo que es el transporte público para que no se ingresen más inmigrantes al estado de Tabasco”, comentó.

Refirió en entrevista que transportar a migrantes indocumentados puede ser motivo de cancelación de la concesión a los socios y para los conductores significar ir a la cárcel, por lo cual ya les pidió a los choferes estar atentos.

Esta medida se da luego que en días pasados en el municipio de Tenosique, colindante con Guatemala, la Unión de Taxis de la localidad informó que tras una reunión con autoridades federales, se les comunicó la prohibición de transportar a migrantes sin documentos.