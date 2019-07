Por ley desaparecerá Policía Federal en 18 meses: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en la ley se establece que en 18 meses desaparece la Policía Federal.

Insistió además en que el ingreso a la Guardia Nacional (GN) es voluntario.

"Está establecido en la ley que en 18 meses desaparece la Policía Federal, que aun con este mandato legal, se tomó la decisión de no despedir a ningún elemento", mencionó en conferencia de prensa.

López Obrador reafirmó su postura de que es un movimiento que no tiene razón de ser ni fundamento, y reiteró su dicho de que hay "mano negra".

"Es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento y no es una causa justa porque no hay despidos ni se están quitando salarios ni prestaciones", aseveró el mandatario en rueda de prensa en Palacio Nacional.

"Cuando hablo de mano negra es que los principales dirigentes del movimiento no trabajan en la Policía Federal, pertenecen a organizaciones de otro tipo".

Ayer miércoles, agentes de la Policía Federal se manifestaron en contra de su incorporación en la Guardia Nacional y anunciaron un paro nacional huelga.

El mandatario subrayó que el ingreso a la Guardia Nacional es "voluntario" y que los agentes que no lo hagan serán integrados en otros puestos de la administración pública una vez desaparezca la Policía Federal en 18 meses.

Anunció además que ha ordenado una investigación sobre presunta corrupción dentro de la Policía Federal por el pago de 2 mil 600 millones de pesos para la compra de un equipo, con un costo real de 600 millones de pesos.

Mencionó que el despliegue de la Guardia Nacional avanza favorablemente por todo el país.

"De 150 regiones nos faltan 18 por cubrir. Pero van en camino las caravanas de la Guardia Nacional", expresó.

López Obrador expuso que a raíz de las protestas de los federales, algunos agentes que se habían inscrito a la Guardia Nacional decidieron dar marcha atrás.

"Algunos decidieron salirse, no van a perder su trabajo pero ya no van a regresar a la Guardia Nacional porque es indisciplina y no se puede permitir", sostuvo.