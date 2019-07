Reaccionan con memes ante elección de Halle como 'Ariel'

La elección de Halle Bailey como “Ariel” en el filme “live action” de La Sirenita despertó tremenda polémica en redes sociales, sobre todo en Twitter, muchos usuarios no están de acuerdo con la decisión de Disney, aunque también hay algunos que quedaron conformes.

Los comentarios en contra se basan en el color de piel de Halle ya que en la cinta animada Ariel es blanca y pelirroja.

El usuario William Hernández escribió: “Sorry not sorry pero esta chica de Ariel no tiene nada #NotMyAriel”.

La joven Paulina Murga tuiteó: “Lo siento, pero si se mam... No es ser racista, Halle Bailey canta súper chingón, pero simplemente no va con el personaje que todos conocemos de Ariel. Ya bye”.

Otros tuiteros apoyaron a Bailey como @Cristipisti1, quien posteó: “¿Pueden dejar de quejarse por su color de piel, y analizar mejor el por qué la eligieron para interpretar el papel de Ariel?

Por su parte la cuenta @gotmxrvel opinó que, “Si no te gusta la actriz que interpretara a Ariel está bien pero tampoco es justo que la insulten o la llamen fea. Eso ya no es agradable

No faltaron los tuiteros que señalaron que en un futuro, los estudios Disney darán a conocer que Pochontas será rubia en su filme de acción real.

La selección de Halle originó un fin de memes, aquí le dejamos algunos de ellos:

Literalmente nadie:



Ariel cuando se quede sin voz: pic.twitter.com/A7YpuBDvGn — Richard Villalobo (@RichGali100) 4 de julio de 2019

Que conste que no es por racismo ni nada por el estilo pero Halle Bailey se parece más a Moana que a Ariel a poco no? pic.twitter.com/7PcRry7IMj — hyriu75 (@hyryu75) 4 de julio de 2019

Si Ariel es negra pues exijo una Pocahontas así. pic.twitter.com/zdrOcQV31n — Victoria Hernández (@vtriahh) 4 de julio de 2019

Con una Ariel morena, ahora falta que Pocahontas sea rubia pic.twitter.com/dcKbUVw3Yc — Fio (@fionametal) 4 de julio de 2019

Después del desmadre de Disney con Ariel y La Sirenita, te presento los próximos Live Action!! #LaSirenita pic.twitter.com/VHE6Y6J9eI — Fer ︽✵︽ (@FerShorts) 4 de julio de 2019