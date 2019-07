Frida tiene trastorno mental, necesita terapia: Guzmán

Luego de la problemática por los señalamientos de Frida Sofía sobre que había sido "tapadera" de Alejandra Guzmán respecto a sus adicciones, ahora la cantante asegura que su hija sufre de trastorno mental y necesita terapia.

Fue durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, que Alejandra Guzmán habló sobre los problemas que atraviesa Frida, quien ha llevado terapia durante ocho años ya que padece trastorno límite de personalidad (Bordeline Personality).

“Lo que pasa es que yo no puedo pedirte perdón tantos años y que no entiendas a dónde voy… Pero ella necesita ayuda porque tiene Bordeline Personality, así se llama lo que ella tiene”, declaró la rockera.

Además, Guzmám señaló que su hija desde la edad de 12 años, cuando estuvo en su primer colegio en Estados Unidos, ya no quiso regresarse de Miami.

“Aunque ella tiene un departamento hermoso, una camioneta del año, tiene todo para ser feliz, pero al final creo que ella necesita de amor propio, ella necesita pedir ayuda, ella necesita una terapia importante”, dijo.

Además, Alejandra revela que su hija está siendo influenciada por alguien más, situación que lamenta, pues si bien reconoce que ella ha cometido errores como madre, más sin embargo, no ha podido ayudar a Frida porque desconoce como tratar su padecimiento, ya que su única ayuda es la terapia.

“Que dios los bendiga… hay que tener valor para afrontar las cosas directamente, si tiene algún problema conmigo, aquí estoy” comentó.

De paso, la intérprete aprovechó la ocasión para negar las acusaciones sobre ella de que le ha “bajado” los novios a Frida Sofía. “jamás le haría eso a mi hija (…) Le doy cariño a la gente, soy muy cariñosa, pero eso no quiere decir que me quiera acostar con sus novios, si no se los hago a mis amigos..” compartió en entrevista.

Alejandra comenta que ha tratado de comenzar una nueva relación con su hija, ya que considera que en la que mantienen ya no hay respeto.

“Es difícil cuando hay golpes de por medio, cuando hay agresión, que yo no sé hasta donde pueda llegar", puntualizó.