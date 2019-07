Izan Llunas prepara su voz para la adolescencia

Izan Llunas no sólo llamó la atención del público latinoamericano por su enorme parecido con la versión infantil de Luis Miguel, también lo hizo por su potente y aguda voz, sin embargo en breve el joven español entrará en la adolescencia, etapa que podría hacer que sus cuerdas vocales le den un nuevo rango.

Llunas quien está a punto de cumplir 15 años está consciente de que su cuerpo y su voz comienzan a cambiar y se está preparando para ello pues como desea seguir en el ambiente musical sabe que necesita estar listo.

"De la serie de Luis Miguel para acá mi voz ya cambió eso ya lo notamos y lo que queremos es baje la voz pero que no baje tanto que sea como tenor que es la de mi papá (Marcos Llunas) que no esté ni muy grave ni muy aguda", detalló en entrevista.

El también nieto de Dyango detalló que este cambio en su voz lo están afrontando con clases de canto que le ayudarán a modular su nuevo timbre de voz.

"He estado tomando clases de canto, para entrenar mi voz y prepararla para estos cambios, sé que ya ha empezado a cambiar mi voz y que quizá ya no alcanzaré ciertos agudos, incluso ahora ya empiezo a no llegar a algunos pero eso es normal cuando uno crece. Aun llego a los agudos pero no como antes", explicó.

Izan actualmente interpreta la canción de apertura de la serie "Nivis amigos de otro mundo" la cual llegará a través de la señal de Disney Junior a partir del próximo 20 de julio.