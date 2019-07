Fátima luchará por destacar

Nunca pensó que ganaría La Voz Azteca porque la final estaba muy cerrada, sin embargo, la gente la apoyó de manera incondicional.

Fátima Domínguez no cabe de felicidad porque triunfó en el concurso musical en su primera edición en la televisora del Ajusco.

La joven platicó con El Siglo de Torreón de su experiencia y aseguró que trabajará al máximo para ganar un lugar en la escena nacional y por qué no internacional.

"No me la creo. Me siento muy feliz y muy agradecida con la gente que me dio su voto, créanme que no la voy a defraudar".

Fátima formaba parte del equipo de Lupillo Rivera y justamente, ambos confirmaron que les llegó una ayuda del cielo de parte de Jenni Rivera.

"Al final del triunfo se lo dedicamos a Jenni. Gracias a Dios todo se acomodó, nadie creía que yo iba a ganar con Lupillo. Tanto él como yo estamos agradecidos con el público", sostuvo.

Emocionada, la joven contó que cuando le dijeron que había ganado, enfrentó un shock de emociones.

"Exploté de todo lo que traía. Muchas emociones pasaron en mí, la verdad yo pensé que el triunfo se lo llevaba Leo, pero el pueblo mexicano se decidió por mí y por Rivera".

Sobre Lupillo, Fátima informó que se quedará por siempre en su vida como un gran amigo.

"Lupillo Rivera es un tipazo. A todos los del equipo nos trató con mucho respeto. Me llevó de la mano siempre y es algo que le voy a agradecer, él me ayudó a controlar mis nervios".

Durante la charla, Domínguez también agradeció a TV Azteca le oportunidad que le brindó en La Voz.

"La verdad esta experiencia me ha marcado mucho y me hizo descubrir otra Fátima. Para que me entiendan me siento como recién salida del cascarón".

La oriunda de Tula, Hidalgo, reconoció que tendrá que trabajar "durísimo" para poder destacar en el firmamento musical.

"Van a ver, primero Dios, que laboraré durísimo. Le estoy echando muchas ganas, estoy haciendo esto con mucho amor y pasión", reiteró.

Vía telefónica, Domínguez informó que planea cantar ya sea en balada pop o género urbano.

"Vamos a sacar un sencillo y un disco para hacer una pequeña gira con la que me gustaría ir a Torreón porque no conozco".

Fátima Domínguez expresó que a los nueve años de edad comenzó a cantar.

"Inicié de niña, cantaba de juego. Cuando cumplí 12 cante un tema en el disco de un amigo de mi tía, fue cuando me di cuenta que cantar era lo mío. Dejé Tula y me fui a Ciudad de México para estudiar".