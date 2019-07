Big Band Jazz Coahuila debuta entre magia y swing

El primer concierto de la Big Band Jazz Coahuila (BBJC) estuvo lleno emociones. Su debut se armonizó entre éxitos dorados del jazz, ritmos de swing y sueños musicales emanados desde el auditorio de la Facultad de Medicina de la UA de C.

La noche inició con un recorrido por la armonía de Glenn Miller, quien en los años cuarenta y cincuenta tuvo su auge en los escenarios más importantes del mundo.

Ante partituras y atril, envuelto en traje de gala, el director Édgar Alan Flores, pidió un aplauso para los músicos presentes, pues recalcó: "son todos coahuilenses". El público, orgulloso de los suyos, respondió al conjunto chocando sus palmas.

"Muchas películas utilizaron el género Big Band para musicalizarlas", expreso Flores.

A continuación, el saxofón de Juan Barrios caminó al ritmo de La Pantera Rosa, sigiloso, por cada compás, hasta unirse a los demás instrumentos de viento de la orquesta. Una comunión que sólo logra la música.

"Tomamos esta iniciativa por el auge de orquestas en Torreón. Decidimos juntarnos y hacer esto. En el mundo hay muy pocas orquestas y Torreón ya tiene la suya", dijo Flores.

El siguiente acto se dedicó a Frank Sinatra. Strangers in the night se entonó sobre el aplauso del respetable. La interpretación corrió a cargo de Rafael Carreón, quien se entregó en el escenario bajo el cobijo de luces azuladas. Después, su voz emitió My Way en su versión en español.

El saxofonista Javier Gutiérrez también ejecutó sus solos cargados de sentimiento.

Luego, el director resaltó la presencia de instrumentistas de 18 años entre las filas de la orquesta.

"Es una conjunción muy versátil que la orquesta también esté apoyando a los jóvenes".

Las notas siguientes correspondieron a My funny Valentine. Flores tomó su trompeta dorada y dejó escapar su alma a través de ella.

Fue acompañado de guitarra y piano.

También señaló que la BBJC cuenta con la dirección de Alejandro Carballo, líder de la sección de metales de Luis Miguel, quien no pudo estar en el debut por encontrarse de gira.

La cantante Daniela López interpretó la famosa pieza Bésame mucho. Composición escrita en 1940 por la inmortal Consuelo Velázquez.

Además del género que dio vida a Chicago, Nueva York, Kansas City y Nueva Orleáns, la orquesta también ejecutó temas de boleros, mambo y cha-cha-chá. La velada culminó con Funky Cha-cha del maestro cubano Arturo Sandoval y New York, New York de Frank Sinatra.

Flores expresó que los ensayos comenzaron desde enero, ninguno de los músicos recibió paga alguna, todo fue amor al arte, todo fue amor al jazz.

"Esperamos durar lo que ha durado la Camerata. En Torreón tenemos orquesta y es la Big Band Coahuila", finalizó Flores.