Se preparan para eliminar plásticos

La Dirección de Medio Ambiente confirmó que de las 600 toneladas diarias de residuos que se recolectan en el municipio -no peligrosos- y que se llevan al relleno sanitario, el 8% son plásticos que se entierran y que no se degradan. Por lo anterior y de conformidad con la legislación de Coahuila se prohibirá el uso de plásticos no biodegradables en 2020, que se usan principalmente para venta de comida, para lo cual se preparan desde este año. El titular de la Dirección del Medio Ambiente, Felipe Vallejo López, dijo que la dependencia a su cargo trabajará de forma conjunta con la Comisión respectiva en el Municipio para ir informando a la ciudadanía.

"Se van a prohibir todos los desechables de plástico que se usan en el municipio, que son usados todos los negocios por parte de los expendedores de alimentos, primero habrá una sensibilización y luego las sanciones", dijo el funcionario, quien aseguró que será el año que entra cuando iniciarán con todo este proceso. Lo anterior lo declaró en el marco del Día Mundial Sin Bolsas de Plástico, que es este tres de julio, por lo que se ofreció una conferencia en el Museo del Algodón donde tres expositores hablaron del tema. En ella participaron empresas como OXXO a través del licenciado Jaime Gamboa y por parte de Aliado Ecológico que es una empresa que se dedica a hacer plásticos biodegradables que se usan para alimentos, participaron Alejandra Romero y Adrián Herrera. Hablaron de la tendencia de eliminación de bolsas de plástico y los esfuerzos que las empresas a las que representan han hecho hasta ahora. Fue en diciembre del año pasado cuando el Congreso local reformó la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para prohibir el uso de bolsas y popotes hechos de plástico, y para migrar a una sociedad sin estos utensilios, se estableció un plazo de 12 meses a partir de la publicación de la reforma en el Periódico Oficial de Coahuila. En el artículo 104 se indica: "Se prohíbe a todo establecimiento comercial dentro del territorio del Estado de Coahuila proporcionar a los consumidores cualquier tipo de bolsa de plástico desechable para acarreo, carga, envoltura o empaque de productos, ya sea de manera gratuita a la venta para este fin". Plásticos se dejarán de usar La tendencia son materiales biodegradables: *Fue en diciembre del año pasado cuando el Congreso local reformó la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para prohibir el uso de bolsas y popotes hechos de plástico, y para migrar a una sociedad sin estos utensilios, se estableció un plazo de 12 meses a partir de la publicación de la reforma en el Periódico Oficial de Coahuila. *También el Congreso de Coahuila pidió a la Secretaría de Medio Ambiente que realice campañas de concientización previo a la desaparición de bolsas de plástico en supermercados.