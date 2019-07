Le pondrá toque español a serie

El español Juan Antonio Bayona dijo que es un honor dirigir los dos primeros episodios de la nueva serie The Lord of the Rings (El señor de los anillos), basada en la novela de J. R. R. Tolkien, la cual calificó como una de las historias más extraordinarias e inspiradoras de todos los tiempos.

"No puedo esperar para llevar a las audiencias alrededor del mundo a la Tierra Media y hacer que descubran las maravillas de la Segunda Edad, con una historia nunca antes vista", declaró el cineasta mediante un comunicado. El primer largometraje de Bayona fue El Orfanato (2008), producido por Guillermo del Toro, el cual tuvo su estreno en el Festival de Cine de Cannes y más tarde ganó siete premios Goya en España, incluyendo mejor director. Recientemente, dirigió el éxito en taquilla, Jurassic World: El reino caído (2018). También dirigió Lo imposible (2012), protagonizada por Naomi Watts y Ewan McGregor y Un monstruo viene a verme (2016), así como los primeros dos episodios de la exitosa serie Penny Dreadful. En la nueva historia de Amazon Studios, Bayona hará mancuerna como productor ejecutivo con su socia Belén Atienza. "Estamos emocionados de que J.A. y Belén se unan a la comunidad, mientras seguimos desarrollando esta épica serie", dijeron los escritores JD Payne y Patrick McKay. "Hemos sido grandes admiradores del trabajo de J.A. por años y sabemos que su estética épica, cinemática y profundamente sincera es la sensibilidad perfecta para traer a la Tierra Media de vuelta a la vida". Por su parte, Jennifer Salke, titular de Amazon Studios, resaltó que el alcance y profundidad de Bayona en la forma de construir mundos "es exactamente lo que buscamos para nuestras ambiciones con The Lord of the Rings. Es un visionario apasionado y colaborativo, quien ha traído emocionantes y nuevas historias".