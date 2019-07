Se ha registrado efecto de 'rebote' de migrantes

Desde hace unas semanas se registra el efecto "rebote" de los migrantes, pues con las políticas implementadas por el Gobierno federal, incluso de los mismos estados, es imposible "brincar" hacia Estados Unidos y están retornando a sus lugares de origen.

Incluso se han recibido a mexicanos que ven truncada la posibilidad de internarse en el vecino país, pero en su caso buscan llegar a otras ciudades fronterizas, pues por Coahuila ya es muy complicado.

Javier Rodríguez, administrador del Centro de Día para Migrantes "Jesús Torres Fraire" de Torreón, explicó que durante las últimas semanas de mayo y principios de junio se registró una disminución de migrantes y para última semana de junio hubo un ligero repunte, por aquellos que van de regreso.

Especificó que de cada 10 migrantes que llegan al albergue 5 o 6 se dirigen hacia el sur, para regresar a sus países.

Detalló que por ejemplo en abril cerraron con 192 personas que llegaron al albergue, en mayo fueron 135 y junio alrededor de 100, incluso hubo días en los que máximo llegaron 5 personas y días en que ni uno, cuando en meses anteriores llegaban grupos de 20 a 25 principalmente centroamericanos.

"Los mismo migrantes cuentan que ya se triplicó la presencia de migrantes por Piedras Negras o Acuña, y ya es muy difícil lograr internarse en Estados Unidos y cuentan se han realizado operativos para interceptarlos, en donde participan policías estatales y pues bueno la situación se vuelve más complicada para ellos y deciden regresarse".

El administrador del albergue dijo que incluso se han enterado que con otros refugios del país han llegado personal de Migración o de otras dependencias a pedir información sobre los migrantes; "pero nosotros no estamos obligados a darles ninguna información, no sabemos si es para detenerlos, pero no nos vamos a prestar a eso".