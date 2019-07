A conquistar la pantalla

Los próximos meses verán la llegada a los cines de títulos tan esperados como The Lion King o lo nuevo de Quentin Tarantino (Once Upon a Time... in Hollywood), pero también habrá espacio para el terror de la mano de las secuelas de It y 47 Meters Down.

El gran estreno de la temporada fue Spider-Man: Far from Home, con Tom Holland al frente en la piel del hombre araña, una cinta que supone el final de la Fase 3 del estudio Marvel y lidia con las repercusiones de lo acontecido en Avengers: Endgame, la segunda película de mayor recaudación en la historia, que supone el adiós definitivo para figuras clave en ese universo.

La batalla por llevar el mayor número de espectadores estará entre Spider-Man y el fotorrealismo que emplea The Lion King, la cinta de Jon Favreau (The Jungle Book) con la que Disney quiere revivir la magia de la inolvidable versión de 1994 apelando a la nostalgia y haciendo uso de una tecnología que difumina las barreras entre la acción real y la animación.

El cine para toda la familia presentará otras propuestas como The Secret Life of Pets 2, Angry Birds 2 o Dora and the Lost City of Gold, pero no hay duda de que para muchos la atención recaerá sobre los hombros de Quentin Tarantino.

Hay una enorme expectación por ver a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie juntos en Once Upon a Time... in Hollywood, un filme ambientado en los sesenta que, a tenor de las reacciones suscitadas tras su pase en Cannes, promete ser una delicia por sus detalles cinéfilos y una carta de amor del cineasta a aquella época que vivió como niño.

También habrá grandes dosis de acción con Hobbs and Shaw, la primera cinta escindida del universo Fast and Furious, con Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba como protagonistas y la presencia de la mexicana Eiza González, cada vez más solicitada en Hollywood.

Más tiros y situaciones límite habrá en Angel Has Fallen, la tercera entrega de la saga liderada por Gerard Butler como el agente secreto Mike Banning, acusado esta vez del intento de asesinato del presidente de EUA (Morgan Freeman).

Y no podían faltar dos especialistas del género como Sylvester Stallone (Rambo: Last Blood) y Liam Neeson, que presenta Cold Pursuit, una historia en la que busca venganza tras el asesinato de su hijo.

Si hay un género en boga más allá de las superproducciones de los grandes estudios, ese es el terror, que presenta una amplia oferta con 47 Meters Down: Uncaged, continuación de la refrescante cinta de Johannes Roberts.

It Chapter Two, del argentino Andy Muschietti, que ha contado con plenos poderes tras el impresionante éxito de la primera entrega (más de 700 millones de dólares en todo el mundo) y que cuenta esta vez con Jessica Chastain y James McAvoy.