Esperan 900 elementos de la Guardia Nacional

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, dijo que en un principio serán 900 elementos de la Guardia Nacional los que tendrán presencia en Durango, pero que aún están analizando cuántos uniformados se desplegarán en esta región pues se busca conservar el esquema del Mando Especial de La Laguna.

El mandatario estatal comentó también que buscarán crear las condiciones para que esta institución pueda tener la infraestructura para poder operar en tres regiones del Estado, incluyendo a la Comarca Lagunera.

"Durango es de los estados donde están contempladas tres regiones podríamos decir, de esas tres, todavía no ha iniciado ninguna porque Durango afortunadamente es de los estados que tienen una situación mejor en materia de seguridad, eso no quiere decir que no tengamos problemas, claro que tenemos, pero si nos comparamos con otras entidades del país, con otras regiones, hoy La Laguna, hoy Durango, es una de las zonas más seguras de México, así es que estaremos atentos", mencionó.

José Rosas Aispuro Torres señaló que Durango recibirá a la Guardia Nacional con compromiso y disposición para sumar esfuerzos en materia de seguridad.

"Y sé que eso nos va ayudar a mejorar, a ver qué fallas hemos tenido para que la gente pueda vivir con mayor tranquilidad, con mayor seguridad", expuso.

El gobernador de Durango reiteró que el compromiso del Gobierno Federal es conservar la figura del Mando Especial pues es el que ha dado el mejor resultado a nivel nacional en lo referente a su contribución a restablecer la paz y tranquilidad en esta zona de La Laguna.