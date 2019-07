Fátima aún no cree que ganó La Voz Azteca

Nunca pensó que ganaría La Voz Azteca porque la final estaba muy cerrada, sin embargo, la gente la apoyó de manera incondicional.

Fátima Domínguez no cabe de felicidad porque triunfó en el concurso musical en su primera edición en la Televisora del Ajusco.

La joven platicó con El Siglo de Torreón de su experiencia y aseguró que trabajará al máximo para ganar un lugar en la escena nacional e internacional.

“No me la creo. Me siento muy feliz y muy agradecida con la gente que me dio su voto, créanme que no la voy a defraudar”, expresó.

Fátima formaba parte del equipo de Lupillo Rivera y justamente, ambos confirmaron que les llegó una ayuda del cielo de parte de Jenni Rivera.