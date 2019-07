México está haciendo un trabajo mucho mejor que los demócratas: Trump

En un mensaje en Twitter, Trump agradeció a México por haber tomado acciones para detener el flujo de migrantes hacia Estados Unidos.

"México está haciendo un trabajo mucho mejor que los demócratas en la frontera. ¡Gracias México!", escribió en redes sociales.

Tras recibir críticas por las condiciones en las que están los migrantes en los centros de detención, el presidente de Estados Unidos salió en defensa de la Patrulla Fronteriza y culpó a los demócratas por la crisis migratoria que se vive en la frontera sur de su país.

"Nuestra gente de la Patrulla Fronteriza no son empleados de hospital, doctores o enfermeras. Las malas leyes migratorias demócratas, que podrían ser fácilmente arregladas, son el problema. Gran trabajo de parte de la Patrulla Fronteriza, adelante y más allá", escribió en Twitter.

El mandatario fue más allá al señalar que "muchos de estos migrantes sin documentos viven mucho mejor ahora que como vivían de donde vinieron y en condiciones mucho más seguras".

Aludiendo a las recientes visitas de congresistas demócratas a centros de detención de migrantes en Texas, Trump señaló que "sin importar qué tan bien se vean las cosas, incluso si son perfectas, los visitantes demócratas -a los centros de detención- actuarán impactados y horrorizados de lo terrible que son las cosas. Simple política. Si realmente quieren arreglar esos lugares, cambien las leyes y vacíos migratorios. ¡Es tan fácil de hacer!".

Remató con que la solución a la crisis en la frontera sur es "decir a los migrantes que no vengan a nuestro país a menos que estén dispuestos a hacerlo legalmente y, esperemos, a través de un sistema basado en el mérito. ¡De este modo no tenemos problemas en absoluto [en recibirlos]!".

En los últimos días se ha desatado un escándalo por las imágenes de centros de detención de la Patrulla Fronteriza donde se ve el hacinamiento y condiciones deficientes en que están los migrantes allí retenidos.

A la polémica se sumó la revelación de la existencia de un grupo privado en Facebook formado por agentes de la Patrulla Fronteriza donde se burlan de los migrantes, incluso de los que han muerto ahogados en el río en su intento por llegar a Estados Unidos, y de legisladoras proinmigrantes.

