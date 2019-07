Los ciclos agrícolas en La Laguna son un albur: CNC

En este ciclo agrícola que está por finalizar, Hipólito Pasillas Ortiz, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Gómez Palacio, dijo que hubo muchos productores a los que no les llegó el agua a tiempo y esto ha perjudicado a la planta, de modo que ésta merma al no recibir adecuadamente sus riegos.

Por otra parte, indicó que la comercialización es un tema que siempre les afecta, pues los agricultores adquieren compromisos con estableros pero les pagan como quieren, pues se sienten comprometidos por el apoyo que reciben con semilla y fertilizante, sin que haya un convenio establecido desde el inicio.

"Incluso algunos van y tumban, les dan precio, pero cuando la gente va a que le liquiden es cuando les dan otro precio", comentó.

Refirió que el ciclo actual ha sido más complicado que el anterior, por lo que incluso se consideran pérdidas.

"Los ciclos agrícolas en La Laguna siempre son un albur, hay veces en que son buenos, pero por muchas circunstancias nos pegan, más que nada ahorita es porque no ha llovido, esto nos ayudaría a que estuviera mejor el cultivo, todo depende de la calidad, el forraje no crece lo necesario, no rinde lo necesario para poder sacar una buena producción", comentó.