Nuncio apostólico respalda medidas del Gobierno mexicano para frenar migración

El nuncio apostólico de México, Franco Coppola, respaldó las medidas de apoyo dadas por el Gobierno mexicano que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, a países centroamericanos con el fin de detener la migración.

Recientemente, el Gobierno mexicano firmó un programa con El Salvador que conlleva la transferencia de 30 millones de pesos.

El nuncio, que es el representante del Papa Francisco en México, se encuentra en la región como parte de la toma de posesión del nuevo obispo de la Diócesis de Gómez Palacio, Jorge Estrada Solórzano.

Abordado sobre el tema de migración, el nuncio dijo "Mateo 25 dice en base a qué seremos juzgados después de la muerte, dice: 'fui extranjero y me han acogido', ¿o no?".

"Es muy buena esa iniciativa porque me parece que busca el desarrollo de algunos países de Centroamérica y también del sur de México, también necesita ser desarrollado, es un muy buen plan, esperamos que encuentre los recursos para actuarlos".

Señaló que la gente no quiere salir de su país y que si lo hace es porque no tiene trabajo, pero si se generan oportunidades de empleo, entonces no tendrán necesidad de abandonar su hogar.

Con respecto a la ceremonia de toma de posesión, Franco Coppola respaldó la designación de Estrada Solórzano como el nuevo obispo.

"Es un obispo de gran experiencia porque ha trabajado muchos años en la capital, un obispo que se ha señalado por el acompañamiento a los sacerdotes y ese es el primer deber de un obispo, como para un párroco el deber es acompañar a sus parroquianos o fieles, el deber de un obispo es acompañar a sus sacerdotes, espero de verdad que monseñor Jorge pueda ser un muy buen obispo en Gómez Palacio".