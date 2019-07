El día en que Jim Morrison visitó México

Un día como hoy pero de 1971, el autor de temas como Riders of the Storm y Break On Through (To the Other Side) falleció a los 27 años de edad. Aún se desconocen las causas reales de su fallecimiento. Sin embargo, se recuerda al Rey Lagarto por su legado musical que ha permanecido vigente en nuestros días.

Fue en 1969 que la banda de rock and blues pisó por primera vez suelo mexicano, dos años antes de la muerte de Morrison. De acuerdo con el portal Chilango, tras varios meses de planeación, The Doors accedió a dar su primer concierto en nuestro país. En un principio se tenía pensado que la banda tocara en la Plaza México, un gran recinto taurino ubicado en la ciudad. Pero las cosas no salieron como se tenía pensado y la razón fue la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La explicación no oficial fue que un año anterior, los estudiantes buscaron derrocar al gobierno en turno. Desde entonces, el gobierno consideró prudente evitar grandes reuniones juveniles. Al final, The Doors logró presentarse en la ciudad y dio cuatro conciertos: del 27 al 30 de junio, según la página Doors History. Todos estos conciertos fueron presentados en el Gran Forum. Jim Morrison no sólo cantó para los mexicanos, sino que también recorrió los lugares más populares de la capital, disfrutando junto a la banda de los mariachis de la plaza Garibaldi y del tequila en el salón Tenampa, además de subir por las pirámides de Teotihuacán.