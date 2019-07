Presentan a nuevo obispo de Gómez Palacio; agradece muestras de cariño

"Me han hablado de la calidez humana de la región, ya la experimenté, me han recibido con mucho cariño, ya me siento parte de", dijo monseñor Jorge Estrada Solórzano, obispo de la Diócesis de Gómez Palacio, momentos previos a su toma de posesión.

El obispo ofreció una rueda de prensa donde abordó diferentes temas como los problemas de pederastia que enfrenta la Iglesia católica, su postura sobre la comunidad LGBTI, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la situación de La Laguna de Durango. El nuevo obispo dijo que es necesario "defender la familia, los valores como institución". Con respecto a la pederastia mencionó que "no ha habido experiencias de escándalo (en la Diócesis), por lo que es un presbiterio fiel a su ministerio, bien formado y eso favorecerá, pero no significa que no podemos prevenir, esa será una de mis tareas, ayudar a que estemos en formación permanente, siempre formando pequeñas comunidades con los sacerdotes". Con respecto a la situación del país, el obispo comentó que aún no se puede evaluar al actual gobierno debido al tiempo que lleva al frente y más que mirar lo que hacen las autoridades "tenemos que mirar hacia lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos como Iglesia, una Iglesia que participa y una sociedad que busca el bien común". Del drama de migración que actualmente padece México y los países de Centro y Sudamérica, dijo que la Iglesia ha estado preocupada por atender a las personas migrantes. "Nosotros tenemos que actuar desde lo que nos corresponde, la parte caritativa". El obispo dijo que tiene un panorama de la Región Laguna, en lo que respecta a la Iglesia católica. "Una de las problemáticas que está ahí, lo que decía, que tenemos que cuidar que la Iglesia no se secularice y que no vivamos de nuestras rentas, tenemos que estar atentos el mundo". Pero también mencionó la situación económica y la brecha de desigualdad que hay, por lo que ante esto "una de las cosas que tenemos que hacer es formar a la feligresía en la doctrina social de la iglesia". Cuestionado sobre la comunidad LGBTI y el matrimonio homosexual, dijo que las personas tienen la libertad de elegir, pues "la Iglesia ama a todas las personas independientemente de la elección que hayan hecho, pero como sucede en cualquier institución, la institución tiene reglas; si quiero participar libremente en esta institución de la Iglesia tengo que acoger las reglas de la Iglesia, eso no quiere decir que esté excluido, pero sí que va a tener que decidir". A las 12 del día se llevará a cabo la toma de posesión de Jorge Estrada Solórzano como obispo de la Diócesis de Gómez Palacio en una misa oficiada en el Instituto Francés de La Laguna.