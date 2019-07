Lasso sabe sacarle partido a la crisis

El cantante venezolano Andrés Vicente, mejor conocido como Lasso, considera que la crisis económica y política que vive su país es una oportunidad que tiene cada persona para superarse a sí misma.

En entrevista, el venezolano comenta que es en los momentos difíciles cuando hay más creatividad, como en el caso de la música. “Yo siento que las crisis siempre son oportunidades para que tú avances, creo que todos los países que han estado en crisis son los que de repente sacan la parte más creativa y las cosas más bonitas”, explica el cantante. Asegura que en Venezuela se vive un momento de auge en el género musical del trap y que son varios intérpretes venezolanos quienes están colocando sus canciones entre las preferidas del público.

“Creo que Venezuela no es la excepción, hay una movida muy fuerte de trap por ejemplo, la gran mayoría que están colocando canciones son venezolanos, creo que el afán del venezolano es llegar a trabajar y eso es muy importante”.

Además de enfrentar la crisis que vive en su país, Lasso dice no quiere seguir el camino del trap como sus colegas, él prefiere el pop y el rock, por lo que se arriesgará en seguir su sueño como cantante bajo este género musical.

“Yo hago esto mayormente porque me gusta, porque me llena de felicidad hacer canciones y hago rock porque es lo que me gusta y creo yo que puedo aportar a este género, aunque ahorita no es el género más importante, pero es el que me divierte”, señala.

El venezolano está promocionando su nuevo sencillo llamado Souvenir.