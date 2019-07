Lupillo me dio seguridad: Fátima Domínguez

"Lupillo Rivera es un gran maestro", así definió al cantautor de la música regional Fátima Domínguez, quien se coronó como la vencedora de La Voz Azteca 2019, al superar los obstáculos que se le presentaron en el reality y dejar callados a todos aquéllos que opinaban que a lado de Lupillo no iba a triunfar.

"Es un tipazo, desde el primer día que yo entré siempre estuvo detrás de mí, porque no sólo es llegar al escenario y cantar, me enseñó de todo, de realmente cómo interpretas tu canción, cómo conectas tu voz con tu cuerpo, de ahí sale la proyección para poder transmitirle al público y atravesar la tele, porque al final te están viendo muchas personas, Lupillo Rivera me dio esa seguridad y eso me llevó de él", dijo Fátima en entrevista con El Universal.

La inseguridad fue un gran obstáculo que tuvo que superar la concursante durante la competencia, algo que detectó Lupillo al conocerla, pero bajo su tutela y por medio de los consejos que compartía con la joven cantante, fue creciendo profesionalmente.

"Al principio sí me veía él como muy insegura de todo lo que hacía y nunca fue muy estricto en decirme tienes que cantar de esta forma o así, siempre me daba esos tips que me complementaban y eso hacía que creciera yo un poco más, entonces pienso que como coach es un maestrazo", explicó.

Ese crecimiento como cantante durante la competencia fue algo de lo que más disfrutó, comentó la intérprete, pero también tuvo que superar el miedo al lado de Lupillo Rivera, pues casi la hacía dejar la competencia.

"Una de las cosas que más me gustaron fue que pude encontrar a una nueva Fátima, una parte de mí que no conocía, de lo que podía llegar a ser capaz en un escenario, teniendo ciertos controles, como Lupillo me enseñó; pero una mala experiencia fue que también me dio mucho miedo, incluso me llevó a pensar que yo ya quisiera dejar la competencia".

Fátima comentó que Lupillo la quiere ver triunfar.

"Hablamos de eso ayer, posiblemente me pueda invitar a unirme a algunos conciertos, a cantar una canción con él y con la banda en vivo; imagínate, y lo veo que sí, no lo veo que va a dejar pasar nada más La voz y ya, sí veo que quiere que triunfe".