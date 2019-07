Se repone Federer tras ceder primer set

El sudafricano Lloyd Harris, un novato en Wimbledon, provocó un ligero temblor en la pista central del All England Club cuando ganó el primer set del encuentro contra Roger Federer, pero la intensidad duró poco, y el suizo ganó en su debut este año por 3-6, 6-1, 6-2 y 6-2.

Federer reaccionó de forma fulgurante ante el jugador de Cape Town de 22 años, 86 del mundo, para ganar su partido 96 en este torneo, el 182 sobre hierba y el 348 del Grand Slam, en su objetivo de alzarse en esta edición con la novena corona del certamen e igualar así con la estadounidense de origen checo Martina Navratilova.

La puesta en escena de Federer fue algo dubitativa, sobre todo después de la confianza obtenida al conseguir en Halle su décimo título, pero el de Basilea corrigió a tiempo para imponer su mejor toque y salvar el escollo después de una hora y 51 minutos.

Con la presencia de Kate Middelton, duquesa de Cambridge, en el palco real, Federer cumplió con su trabajo. El suizo, que ha llegado a perder en la primera ronda de Wimbledon tres veces: en su debut en 1999 contra el checo Jiri Novak, en 2000 contra el ruso Yevgeny Kafelnikov, y en 2002 contra el croata Mario Ancic, no ha cedido ya en esta instancia de un grande desde 2003 en Roland Garros, contra el peruano Luis Horna.

Harris, que fue atendido en pista por un problema en la pierna izquierda al finalizar el tercer set, intentó contrarrestar el juego de ataque del exnúmero uno, pero su esfuerzo resultó baldío. El sudafricano nunca volvió a arrebatar el saque a Federer, y por contra lo cedió seis veces.

El suizo se enfrentará en segunda ronda contra el ganador del encuentro entre el británico Jay Clarke y el estadounidense Noah Rubin.

"No me sentí nervioso durante el día de antes, pero una vez que empieza (el partido), las piernas no se mueven y las cosas no ocurren", explicó Federer.

"Los márgenes son estrechos. Rafa sufrió un poco al principio y yo también. Es algo que puede pasar. Esta primera semana de verdad te pone a prueba", agregó.

PIERDE THIEM

El quinto preclasificado Dominic Thiem, que perdió contra Nadal en la final del Abierto de Francia, quedó eliminado del torneo inglés luego de sucumbir 6-7 (4), 7-6 (1), 6-3, 6-0 con Sam Querrey.

Thiem es el tercer tenista ubicado entre los primeros 10 favoritos que capitula en la primera ronda. El sexto cabeza de serie Alexander Zverev y el séptimo Stefanos Tsitsipas quedaron fuera en la víspera.

En cuanto a la actividad de los latinoamericanos, el argentino Diego Schwartzman (24to preclasificado) doblegó 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 al australiano Matthew Ebden.

Quedaron eliminados el chileno Cristian Garín, el boliviano Hugo Dellien, así como los argentinos Guido Andreozzi y Federico Delbonis.

En otros resultados destacados de ayer, John Isner, noveno preclasificado, se impuso 6-3, 6-4 y 7-6 a Casper Ruud, Kei Nishikori (8) doblegó 6-4, 7-6, 6-4 a Thiago Monteiro y Fabio Fognini (12) batalló para derrotar 5-7, 6-4, 6-3, 4-6 y 6-4.