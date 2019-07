Difieren con idea de ceder presupuesto

Ruth Medina Alemán, quien es titular de la Fiscalía General del Estado (FGED), discrepó con la idea de tener que ceder una parte de su presupuesto a la Fiscalía Anticorrupción, la cual está muy próxima a iniciar operaciones.

Junto con los delitos que serán transferidos para su atención de la FGE a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el titular de esta segunda, ve la necesidad de también sea transferidos el 20 por ciento de los recursos económicos.

Medina Alemán consideró que con ese porcentaje, no le alcanzaría a la Fiscalía Anticorrupción para que pudiese atender las obligaciones que adquirirá una vez que inicie operaciones.

"Yo le diría lo que dijo un gran jefe hace muchos años: Le doy el recurso de la imaginación de como conseguir y optimizar lo que tenemos", indicó la titular.

Indicó que la Fiscalía Anticorrupción atenderá los delitos que estén relacionado con desvío de recursos o malas actuaciones de los funcionarios públicos.

Por lo pronto, la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción continúa su integración, incluso con la invitación de algunos trabajadores de la FGE, quienes ya presentaron un examen.

"La estructura es muy similar a la nuestra, incluso en los nombres, lo que puede llegar a causar confusión, pero todo es cuestión de ponernos de acuerdo y mantener la comunicación", dijo Medina Alemán.

Ruth Medina remarcó: "A mi no me gustaría que nos quitaran el 20 por ciento de lo que no tenemos, pero esto es una decisión que no nos corresponde, por lo que vamos a trabajar con lo que nos otorguen y echando mano de la gestión".