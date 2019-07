Una original propuesta llamada Mitre

No quieren vender discos al por mayor ni conseguir premios, lo único que buscan es conectar con la gente a través de sus canciones.

Luis Mitre y Andie Sandoval integran el dueto Mitre, cuyo más reciente sencillo, Pa morir nacemos ha causado sensación en plataformas digitales.

El video oficial ya rebasó el millón de visualizaciones a tres semanas de haberse estrenado. Andie y Luis platicaron con El Siglo de Torreón de dicha rola que viene en su reciente disco de nombre El callejón del beso.

"Estamos muy contentos de que la gente la esté bailando y gozando Pa morir nacemos, porque al final del día es la canción que representa el mensaje que quiere dar Mitre es que debemos vivir la vida al máximo porque en cualquier momento nos vamos a ir", dijo Luis.

Andie externó que el material cuenta con otras melodías como El gigante de hielo, Mi tepozteca y Tierra mojada.

"También incluye el tema Los santos del amor que fue del agrado de la gente y que nos abrió las puertas en muchos lados", comentó la cantante.

Luis Mitre informó que conoció a Sandoval vía redes sociales y hasta después coincidieron en persona.

"Andie es de Culiacán y yo de Ciudad de México. Nos conocimos por correo electrónico y la primera vez que nos vimos en persona decimos que surgió un amor a primera voz porque fue algo muy mágico.

"Estamos contentos porque la música que escuchan ustedes de nosotros es quienes somos, no hay pretensiones de nada más, no estamos fingiendo ser algo que no somos y eso la gente lo ha percibido", comentó.

La propuesta de Mitre es una combinación entre lo teatral, lo cinematográfico y lo musical. Además fusiona diversos ritmos.

Tanto en los videos musicales como en las canciones de su álbum El callejón del beso y las presentaciones en vivo, el dueto proporciona una narrativa que le da al espectador una mayor comprensión de su visión y su viaje espiritual como artistas combinándola con los diferentes tintes de su música.