Lejos de casa, pero cerca de La Laguna

Criminales, cuídense porque "Spider-Man" está por regresar.

En los primeros minutos de este 4 de julio, llegará a los cines laguneros la película Spider-Man: Lejos de casa que promete entretener a los seguidores del arácnido que "nació" en los cómics el 5 de junio de 1962.

El filme cierra de manera definitiva la fase 4 del MCU (Marvel Cinematic Universe) ya que se origina luego de los sucesos que ocurrieron en Avengers: Endgame. En uno de los trailers, el "Hombre Araña" menciona que extraña a "Iron Man".

Y es que en este largometraje, "Peter Parker" (Tom Holland) deberá lidiar con la muerte de su mentor e ídolo, "Tony Stark" (Robert Downey Junior) a la par que será involucrado en un suceso que amenaza con destruir al planeta.

El director de la cinta, Jon Watts, dijo en Londres que Spider-Man: Far From Home, el mundo le pide a "Peter" que dé un paso más, luego de que en la cinta anterior, Homecoming, trató sobre un niño que anhelaba dejar huella.

Esta vez, Samuel L. Jackson o mejor dicho "Nicky Fury" y su equipo S.H.I.E.L.D. tendrán que encontrar al superhéroe, luego de que éste no quiere ni tomarle la llamada. Los buscarán por varias ciudades de Europa, desde Venecia hasta Praga.

"Al final del primer largometraje, 'Peter' decide ser sólo un 'Spider-Man' amigable de barrio y se resiste a la invitación de Tony de pasar a ese nivel global, pero ahora que Tony no está, no tiene otra alternativa y Fury lo saca de Queens para llevarlo a un escenario mundial en contra de su voluntad básicamente", destacó el director en declaraciones reproducidas por la agencia EFE.

En unas vacaciones sus compañeros de clases, "Peter" deberá analizar si se encuentra preparado para luchar contra el mal y en el proceso le ayudará "Quentin Beck" (Jake Gylenhaal), un hechicero de la Tierra-833 que escapó de su realidad para derrotar a los Elementales.

"Hay tantas cosas que podemos decir de Mysterio... pero tampoco quiero revelar muchas por no hacer spoilers de la película, esperamos que vayan a las salas", externa el director.

Watts reveló que el personaje aparece en un momento adecuado para "Parker" ya que logra que, " sienta por primera vez que tiene otro superhéroe amigo con el que puede abrirse tras el vacío que le deja la pérdida de 'Tony Stark' en su vida".

Desde 1962 a la fecha, el "Hombre Araña" se ha consolidado como uno de los superhéroes favoritos de diversas generaciones. Para Emmanuel Azuara, experto en cómics y titular del programa de la red, La novela dimensión, esto se debe a que el personaje es como cualquier persona.

"'Spider-Man' no es rico, desde un principio vemos cómo se gana la vida, repartiendo pizza o de fotógrafo. Cuando se da cuenta que tiene poderes, no piensa en un inicio en luchar contra el mal, ya que opta por sacarle beneficios propios a sus poderes.

"Recordemos que gracias a un conflicto que tiene durante un evento de luchas, su tío muere tiempo después y esto ocurre por malas decisiones de 'Peter'; todo eso, es común entre nosotros como seres humanos y por eso el personaje ha pegado tanto, no tiene que ver que sus poderes estén relacionados con una araña", dijo Azuara.

Emmanuel externó que Stan Lee sabía bien lo que hizo a la hora de crear al arácnido. Aunque se sabe que además de Lee, Jack Kirby y Steve Ditko estuvieron involucrados en el origen del personaje.

160 MDD costó a los estudios hacer la nueva cinta del arácnido

¿Qué dicen las críticas?

"Quizá no repita el éxito de Homecoming, pero Far From Home está muy cerca de alcanzar su nivel, con mucho humor, acción a raudales y algunas respuestas a las preguntas que dejó Endgame": Ben Travis, Empire.

"El joven reparto es atractivo y divertido, pero sin un villano propiamente dicho, así como sin un sustituto para Robert Downey Junior. Esta es una de las estrellas que menos brilla en el firmamento de Marvel": Todd McCarthy, The Hollywood Reporter.

"Realmente divertida, repleta de emociones, sentido del humor y de un montón de elementos que harán las delicias de los aficionados acérrimos": Jim Vejvoda, IGN.

"Gustará a los fans, pero no por ello deja de ser un enorme fracaso si se compara con el magnífico trabajo artístico de 'Into the Spider-Verse' o con la crudeza narrativa de Spider-Man 2 de Sam Raimi": David Ehrlich, IndieWire.