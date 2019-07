Santos cierra filas antes de viajar a EUA

Continuando con su pretemporada, el plantel de los Guerreros del Santos Laguna trabajó ayer a doble sesión en Territorio Santos Modelo, para hoy poner en marcha su tercera y última etapa de preparación, emprendiendo el viaje hacia los Estados Unidos.

Bajo el mando del estratega uruguayo, Guillermo Almada, los Albiverdes tuvieron par de prácticas en su cuartel general, donde siguen con el esfuerzo físico al máximo, pero también puliendo los detalles que desean mejorar en el aspecto futbolístico. El equipo entrenará hoy por la mañana en su cuartel general, para luego emprender el traslado hacia territorio texano, donde les esperan dos partidos amistosos durante los próximos jueves y domingo, para luego volver a casa y preparar el inicio del Apertura 2019.

La cuestión de los refuerzos no registró movimiento durante la jornada de ayer, aunque algunos periodistas ecuatorianos dieron por hecho el fichaje del zaguero Félix Torres por parte de Santos Laguna, lo cual no fue confirmado por la directiva Albiverde. El nombre de Torres ha estado rondando en la órbita del equipo Albiverde, incluso el entrenador Guillermo Almada admitió que él recomendó a Torres para venir a la escuadra lagunera, pero el fichaje no se ha dado aún, sin descartar que pudiera confirmarse durante los próximos días.

HABLA RIVERO

Durante la práctica vespertina de ayer, el atacante uruguayo Octavio Rivero brindó sus impresiones respecto a la pretemporada de los Guerreros y su adaptación a un nuevo equipo: "me siento muy bien, estoy contento de estar acá, me han recibido de lo mejor y estoy muy feliz, espero demostrarlo adentro de la cancha, que es lo más importante. Es para mí una nueva oportunidad muy linda, en un club que es espectacular, así que buscaremos que sea un buen año, en el que podamos hacer las cosas bien", mencionó.

Para el exjugador del Atlas no fue sencillo tomar el ritmo de sus compañeros durante la pretemporada, sobre todo en Cancún, ya que viene de complicaciones físicas, sin embargo, pronto ha demostrado su valía, al sentirse cobijado por compatriotas como el propio entrenador Almada: "me costó un poco más el adaptarme, pero ya pasó la parte más dura de la pretemporada. Me costó porque yo venía de una pequeña lesión que me sucedió antes de que acabara el torneo anterior, empecé desde cero pero ya me siento mucho mejor y pronto estaré al parejo de todos, en lo físico", señaló.

Rivero marcó en los dos partidos de preparación con los Guerreros, goles que si bien, fueron durante duelos no oficiales, siempre el encontrar la red le brindará confianza a los atacantes: "es lindo arrancar así, lo hicimos bien, son goles importantes porque aunque sea en partidos amistosos, para un delantero siempre es bueno convertir y eso me brinda confianza para lo que viene. Tengo mucha ilusión, espero poder demostrar todo mi potencial futbolístico, marcar muchos goles y asistir también a mis compañeros, poder ganar y soñar con salir campeones, que es lo que ya estamos buscando", sentenció.

ENTRE CHARRÚAS

Sus paisanos Brian Lozano y Fernando Gorriarán, son los encargados de dotarle de balones en el área para marcar goles, situación que tiene complacido y contento a Rivero: "yo al 'Huevo' (Lozano) lo conocí desde juveniles, hicimos las inferiores juntos, es muy buen jugador, a Gorriarán lo conocí jugando contra él, la verdad es que es un gran futbolista y esperamos poder hacer una buena química adentro de la cancha. Estoy con todas las ganas de demostrar durante la pretemporada y luego ya será decisión del técnico", finalizó.