Video de Miley Cyrus revoluciona las redes Nombran a Fanny Lu embajadora de la OEA Lasso sabe sacarle partido a la crisis

El videoclip de Mother's Daughter, correspondiente al sencillo del mismo nombre de Miley Cyrus, ha revolucionado las redes este martes tras su estreno en plataformas digitales con una rompedora estética que celebra la libertad y la diversidad corporal femenina.

Dirigido por Alexandre Moors, quien previamente había colaborado con artistas como Kendrick Lamar y Lorde, se trata de una breve pieza de 3 minutos y 40 segundos con el rojo como color predominante.

El vídeo de Mother's Daughter, cuyo título traducido del inglés significa "Hija de su madre", tiene como peculiaridad añadida el incluir un cameo de la progenitora de la artista, Tish Cyrus.

Junto a ella y otra serie de mujeres de las más diversas tipologías, Cyrus compone un relato de empoderamiento femenino, con mensajes incrustados como "La virginidad es una construcción social", "Soy libre", "No un objeto" o "Eres bella".

La reacción al mismo se ha traducido en cerca de medio millón de visualizaciones en Youtube sólo dos horas después de su publicación y el convertirse en uno de los "temas del momento" a nivel mundial en Twitter.

La canción que sirve de base a esta producción fue el primer sencillo extraído del EP She is Coming, lanzado el pasado 31 de mayo, con seis cortes inéditos en total y colaboraciones de otros artistas como RuPaul, Swae Lee o Mark Ronson tras los controles.

Cyrus, quien fue una de las protagonistas del último Primavera Sound de Barcelona, volvió a ser en los últimos días cabeza de cartel de una gran cita musical, en este caso Glastonbury.

La intérprete de Amor verdadero recibió el reconocimiento durante una ceremonia que se llevó a cabo en el marco de la Asamblea General de esa organización en Medellín, Colombia.

"Las mujeres y los niños han sido mi gran inspiración y motivación, y a ellos les he dedicado mi carrera; con este nombramiento siento que ustedes me dan alas aún más grandes para volar, volar hacia lugares de Latinoamérica a tocar corazones, transformar vidas y llevar alegría", indicó la artista.

A su vez, Luis Almagro explicó que Fanny Lu colaborará en los esfuerzos de participación activa de las mujeres en la comunidad y sociedad, en proyectos que apoyen a las mujeres en situación de vulnerabilidad y que defiendan su dignidad, así como en campañas de sensibilización sobre los derechos de la niñez.

"Fanny Lu será una gran aliada de la OEA en la región, su generosidad y fuerza positiva llevará a la práctica nuestra causa hemisférica de más derechos para más personas", puntualizó el secretario general de la OEA.

La también actriz y modelo, quien alcanzó el éxito en América Latina tras el lanzamiento de su primer álbum, Lágrimas cálidas (2006), también está comprometida con cuestiones sociales y humanitarias.

La colombiana ha participado activamente en la promoción de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y las campañas del Día Mundial de la Alimentación/TeleFood en su país natal.

En entrevista, el venezolano comenta que es en los momentos difíciles cuando hay más creatividad, como en el caso de la música. "Yo siento que las crisis siempre son oportunidades para que tú avances, creo que todos los países que han estado en crisis son los que de repente sacan la parte más creativa y las cosas más bonitas", explica el cantante.

Asegura que en Venezuela se vive un momento de auge en el género musical del trap y que son varios intérpretes venezolanos quienes están colocando sus canciones entre las preferidas del público.

"Creo que Venezuela no es la excepción, hay una movida muy fuerte de trap por ejemplo, la gran mayoría que están colocando canciones son venezolanos, creo que el afán del venezolano es llegar a trabajar y eso es muy importante".

Además de enfrentar la crisis que vive en su país, Lasso dice no quiere seguir el camino del trap como sus colegas, él prefiere el pop y el rock, por lo que se arriesgará en seguir su sueño como cantante bajo este género musical.

"Yo hago esto mayormente porque me gusta, porque me llena de felicidad hacer canciones y hago rock porque es lo que me gusta y creo yo que puedo aportar a este género, aunque ahorita no es el género más importante, pero es el que me divierte", señala.

El venezolano está promocionando su nuevo sencillo llamado Souvenir.