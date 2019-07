Evacuan escuela por persecución

Los alumnos de la escuela primaria Francisco I, Madero de la colonia Vicente Guerrero de Torreón fueron evacuados luego de que este lunes se registró un enfrentamiento entre policías y sujetos armados, cerca del edificio escolar.

Fue alrededor de las 09:30 horas, que se activó el llamado código rojo, tras el reporte de la privación ilegal de una persona, lo que derivó en una persecución por parte de agentes de la Fiscalía del Estado, de un vehículo en el que se desplazaban los sujetos con la víctima.

En la movilización hubo detonaciones de armas de fuego, que alertó a los maestros de la institución. La situación causó pánico entre los menores, algunos "rompieron" en llanto.

Una vez que se controló la situación, puesto que de inmediato arribó al lugar un buen número de elementos de todas las corporaciones de seguridad, se decidió dar salida a los pequeños.

La fuerte movilización policiaca alertó a algunos padres de familia, quienes se apostaron en el edificio para recoger a sus hijos, incluso hubo algunas madres que llegaban en taxis para recogerlos, y les avisaban que otros padres se ofrecieron a llevarlos.

En el sector se observaban elementos de Seguridad Pública, de la Agencia de Investigación Criminal, de los diversos agrupamiento de Fuerza Coahuila, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes se desplegaron por varias calles del sector para ubicar a los sujetos, que luego se confirmó fueron detenidos.

Madres de familia de la colonia Vicente Guerrero, quienes solicitaron el anonimato, se quejaron porque el personal docente de la primaria Francisco I. Madero (por la calle Quinta del Tiro), donde estudian sus hijos, no siguieron el protocolo de seguridad establecido para casos como el que se presentó este martes en la escuela.

"Dejaron salir a los niños en medio de la persecución, había soldados y policías, ¿pero cómo sabemos si los delincuentes regresan y se arma la balacera y en medio ahí los niños? Hasta los maestros estaban afuera de la escuela de chismosos, pudieron usar la otra puerta, la que pudieron utilizar para sacar a los niños y en lugar de eso venían solos, sin ser acompañados de adultos, hubo mamás que se enteraron y salieron corriendo a buscarlos, también las ponen en riesgo", dice la tía de una de las alumnas de esta escuela con seis salones, uno por grado y donde aún no salen de vacaciones.

La pequeña Ximena, de ocho años de edad, relató cómo al menos cinco de sus compañeros de clases se asustaron mucho y estaban llorando por la movilización de la que fueron testigos. Lo anterior mientras, según las madres de familia, los maestros prácticamente los echaban a la calle para que se fueran a sus casas caminando, por lo que hubo mamás que los interceptaron en el camino.

No obstante, Flor Estela Rentería Medina, subsecretaria de Educación en La Laguna, dijo que según el reporte que le proporcionó el jefe de sector, Blas Mata, no hubo situaciones que lamentar y que cuando ocurrió la movilización se realizaba una reunión de rendición de cuentas. Pidió no asustar a la población.

Lo cierto es que, según lo que relataron las madres a El Siglo de Torreón, el personal docente no siguió los protocolos de seguridad indicados en el Manual de Seguridad Escolar donde vienen los lineamientos para realizar acciones pertinentes ante situaciones críticas derivadas de riesgos que eventualmente podrían ocurrir en los planteles escolares o en sus entornos.

El Manual señala claramente que ante situaciones así se debe permanecer en los salones y por ningún motivo evacuar la escuela mientras haya movilización además de desplegar una red de información a padres y madres vía telefónica para tranquilizarlos y hacerles sentir que sus hijos están resguardados y seguros, y que "al recogerlos antes del cierre de la jornada solo se ponen en peligro a sí mismos y a sus hijos", según indica el Manual.