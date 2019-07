Proyecto genera opiniones divididas

Luego de la declaración del alcalde de Torreón sobre la "responsabilidad ciudadana" de mejorar la imagen urbana de la ciudad y el hecho de que para ello se podría hacer el cobro por los arreglos en las banquetas del municipio que se encuentren dañadas posiblemente a través del impuesto Predial, se generaron opiniones encontradas entre la ciudadanía.

Una ama de casa de la colonia Nueva Los Ángeles, la señora Bedía opinó que aunque está de acuerdo con que es un proyecto importante que necesita prioridad, cree que "la idea de cobrarlo en el Predial deja muchas dudas en el aire" ya que es algo que se puso "por encima" y que no está sustentado. Expresó que no estará de acuerdo hasta ver la profundidad la propuesta.

Para la pareja de arquitectos, Cony y Juan Antonio, con residencia en Torreón Jardín, creen que es justo que la gente que vive en sectores de plusvalía alta, sí deben pagar por mantener su banqueta. Cony considera que en el centro "que es donde las personas caminan más, el municipio es quien se debe de encargar de arreglar, así como se hizo con las calles Morelos y Colón". Por su parte, Juan Antonio difirió diciendo que "en Torreón Jardín aparte de pagar tu Predial del terreno se paga lo del área verde como en muchas colonias y por ahí es por donde las personas caminan y como sea lo paga el colono", expuso que en la colonia Centro la mayoría son locales en renta, y que el dueño del predio es quien pagaría la banqueta y no su inquilino por lo que lo cree factible, "a mí se me hace bien que lo cobren, a todos, parejo".

Sandra, abogada de profesión con residencia en la colonia Senderos explicó que de ninguna manera está de acuerdo con el proyecto del alcalde. Primero, por que no ha habido, a su juicio, difusión suficiente y la mayoría de la gente no sabe "a todas luces me parece ilegal lo que está haciendo el municipio de cobrar un impuesto sobre algo que debe hacer él como obligación". Por lo que considera que es una medida de abuso para obtener más ingresos que los que ya tienen los gobernantes, y considera que esta presidencia municipal ha dejado mucho que desear, ya que no ha tenido una función atinada.

En un recorrido por el Centro de Torreón, los ciudadanos dijeron que no se podía forzar a la gente a pagar por arreglar las banquetas, consideran que debería ser voluntario el pagarlo o, que en su defecto, el municipio debería de hacerlo con los impuestos ya existentes como parte de sus obligaciones. Resaltaron en todo momento el hecho de que este nuevo impuesto no está previsto en ninguna ley de ingresos ni egresos por lo que no lo consideran justo.