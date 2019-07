Podrían llegar medicamentos para trasplantados

La Dirección del ISSSTE de Torreón ya solicitó el medicamento para personas trasplantadas del riñón, quienes tenían un mes sin el mismo, debido a nuevos trámites que ahora tienen que realizar a raíz del cambio de administración del Gobierno federal.

La Dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se entrevistó el pasado lunes con los derechohabientes afectados y los volvió a citar para que acudan el próximo viernes pues se espera que en esta semana por fin puedan contar con el medicamento.

Dicho medicamento, en promedio, cuesta 5 mil pesos y hay personas que requieren dos tipos de aproximadamente el mismo precio, por lo que de comprarlo por sus medios, requerirían por mes alrededor de 10 mil pesos.

El riesgo de no tomarlos es tener un rechazo del órgano trasplantado, lo que podría costarles la vida a no menos de 20 personas que ya no tienen nada de medicamento desde hace muchas semanas.

El director del ISSSTE en Torreón, Roque Javier Márquez Robles, confirmó que en el área general que surte de medicamento a este hospital, no se cuenta con los tratamientos que requieren estos pacientes trasplantados, como Sirolimús o el Ácido Micofenólico, pero que el Instituto contempla otra forma de obtenerlos -para casos de vida o muerte- mediante la cual se puedan hacer las compras directas con autorización de las oficinas centrales.

Nuevas reglas

Subirán a una plataforma documentos de los derechohabientes en esta situación para que el medicamento llegue a tiempo en estos casos, aseguró la Dirección del ISSSTE.

30 PERSONAS

Que tuvieron un trasplante de riñón necesitan de estos medicamentos periódicamente.