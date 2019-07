La vida de éxitos y escándalos de Jenni Rivera

Dolores Janney Rivera Saavedra, mejor conocida como Jenni Rivera, ha sido una de las cantautoras más importantes de la banda sinaloense, rodeada constantemente de éxito profesional, mientras que en su vida personal vivía momentos turbulentos.

Aquí te presentamos algunos datos curiosos de la vida de la cantante que hoy cumpliría 50 años de edad:

1.- Jenni tiene un día oficial en los Estados Unidos, ya que el 6 de agosto del 2010 recibió un reconocimiento la ciudad de Los Ángeles, California, y fue nombrada vocera de la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica.

2.- Además de ser cantante, hubo un tiempo en donde mostró interés por ser escritora, fue así que el 2008 empezó a armar su autobiografía, sólo pudo terminar algunos capítulos durante cuatro años.

3.- La cantante fue detenida en Carolina del Norte por golpear a un fan. Durante su presentación en Raleigh, alguien del público lanzó una lata de cerveza al escenario golpeando a Jenni; cuando la cantante preguntó quién lo había hecho, el hombre que levantó la mano, fue llevado al escenario y allí recibió el golpe.

Después del incidente Jenni fue sacada del concierto en una patrulla y tuvo que pagar una fianza para quedar en libertad.

4.- José Trinidad Marín, exesposo de la diva de la banda, abusó sexualmente de sus hijas, Janney mejor conocida como "La Chiquis", Jacqueline y su hermana menor Rosie Marín Rivera, cuando eran niñas, hecho que la corte estadounidense condenó con 30 años de arresto por abuso sexual a menores.

5.- La vida controversial de la cantante fue llevada a la pantalla chica con una serie llamada "Mariposa de Barrio", en donde se mostró la violencia doméstica y el abuso que sufrieron sus hijas cuando vivieron con José Trinidad.

6.- El actor Tony Garza, quien interpretó al exesposo de Rivera en la serie y que debido a la intensidad que le puso a su actuación, contó que una vez caminando por la calle vio que una pareja lo señaló y que escuchó que una mujer le dijo a su acompañante que él había abusado de las niñas, por lo que el hombre se acercó agresivamente para reclamarle, sin embargo, segundos después, la mujer le aclaró a su acompañante que él era sólo el actor.

7.- Antes de la muerte de Jenni se rumoraba que su hija "La Chiquis", mantuvo una relación con Esteban Loaiza, lo que ocasionó el divorcio de su padrastro con su madre.

8.- "No hay otra palabra más que sentirme bendecida, afortunada, muy querida, la verdad yo a veces no puedo creer las cosas que suceden en mi vida profesional y personal la verdad, pero estoy muy feliz y muy bendecida", fueron las últimas palabras que la cantante dijo durante una conferencia de prensa antes de su presentación en Monterrey. Horas después abordó una aeronave que la llevaría a Toluca, sin poder llegar a su destino ya que el avión cayó en un cerro y la cantante no sobrevivió.