Guadalajara AC acudiría a instancias internacionales por caso Chivas

Si el caso de Chivas no tiene una resolución favorable por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de julio próximo, el Club Deportivo Guadalajara AC acudirá a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo el abogado Antonio Jasso.

Desde el año 2002, Guadalajara AC, que encabeza Francisco Cárdenas, entabló una demanda contra Jorge Vergara por considerar que fue ilegal la venta del equipo, y ahora está a la espera de que la SCJN valide un amparo que interpuso la asociación civil.

El representante legal del Club Deportivo Guadalajara AC explicó que es inaudito que un tribunal que concedió el amparo lo anule de manera ilegal y no cumpla lo que ellos mismos dictaminaron.

“Nosotros eventualmente tendríamos que acudir a las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es inaceptable que la sentencia quedara neutralizada por resoluciones ilegales dictadas por los propios tribunales que concedieron el amparo, sería un absurdo”, dijo.

En conferencia de prensa, explicó que en el caso que llevan contra Jorge Vergara y la venta del equipo en 2002, existe “una sentencia de amparo, aquí hay actos de cumplimiento ya efectuados y materializados, entonces aun así tener que ir a instancias internacionales no lo puedo entender”.

“No sólo buscamos que se cumpla sentencia en un afán de que se haga justicia, que no se ha cumplido al momento, por presiones de cualquier naturaleza”, apuntó.

Por su parte, Francisco Cárdenas, presidente del Club Deportivo Guadalajara AC, dejó en claro que no bajará los brazos y que llegarán hasta lo último para que se “haga justicia”.

“No es un caso, es una causa que hemos tomado hace 17 años y queremos llevarla hasta las últimas consecuencias, hasta que nos restrieguen en la cara que la injusticia va a prevalecer”, acotó.

Cárdenas explicó que el día 10 de este mes es cuando conocerán si procede la exigencia que ellos piden y así recuperar los derechos al frente del cuadro tapatío.

“El día 10 se define si la solicitud que presentamos es admitida y se determina una situación de corrección o no; es vital, porque si es contraria tendremos una sentencia de amparo muy bonita que podemos poner en la sala de nuestra casa”, sentenció.

Asimismo, recordó que “un amparo obliga a todo el Estado Mexicano, entonces es un tema que concierne a la Suprema Corte. La corrupción atenta contra todos, no sólo contra nosotros. En nuestro caso ganamos el amparo, pero parece que no tenemos nada, porque no tenemos la marca y ellos que perdieron, ostentan la marca”.