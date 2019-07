Bolsas de aire para auto y lo que debes saber

Las bolsas de aire para auto o airbags integran el dispositivo de seguridad más importante que tiene tu auto en caso de una colisión. Cuando sobreviene un impacto con una fuerza de aceleración mayor a 3 G es cuando se activan estos veloces almohadones inflables de nylon que amortiguan los golpes directos y violentos que puedan tener los ocupantes del vehículo contra el volante, tablero de instrumentos, parabrisas, ventanas laterales u otras superficies duras.

Se calcula que estas bolsas de aire para auto se inflan en unos 0.03 segundos, y su importancia radica en que salvan vidas, pues reducen el riesgo de muerte en un 30% tras un accidente. Una vez que hayan visto la acción, tus airbag necesitarán ser cambiados pues están diseñados para usarse solo una vez.

Según nuestros expertos de Automexico, el airbag podría ser el elemento de seguridad pasiva más subestimado, pero también es uno de los más imprescindibles cuando los contratiempos a alta velocidad aparecen. Ciertamente la primera línea de seguridad será el uso del cinturón de seguridad, pero en conjunto se convierten en el binomio más efectivo del resguardo de la vida en el interior del automóvil.

2. ¿Cómo funcionan las bolsas de aire para auto?

A primera vista podría parecer sencillo que una bolsa se despliegue rápidamente dentro del auto en una colisión, pero en ese minúsculo instante en que se produce un accidente se tiene que desarrollar al mismo tiempo una serie de mecanismos y reacciones químicas en el interior de la bolsa que necesitan a su vez otros múltiples componentes adicionales para que el airbag pueda funcionar correctamente.

El súbito y preciso inflado de bolsas de aire para auto no es posible con ninguna bomba electrónica. En este caso actúa un sistema de detonación química interna para poder inflar los airbags de forma tan inmediata. Y es en este punto que descubrimos que las bolsas de aire no funcionan con aire; el aire lo llevan solo en el nombre.

Este complejo proceso necesita de un cóctel químico (Azida sódica, Nitrato de potasio y Dióxido de silicio) que producirá el gas nitrógeno necesario para abultar la bolsa en aproximadamente veinte o treinta milisegundos después de haber sido activada por los dispositivos encargados de detectar el choque y que establecen si es necesario o no inflarla.

El Nylon es el material en el que por lo regular está hecho un airbag, y éste se encuentra recubierto con talco o almidón de maíz a modo de lubricante.

Los complejos sensores que comprueban si es necesario o no inflar el airbag se denominan acelerómetros, es decir una serie de sensores de impacto que incluyen giroscopios, entre otros artefactos. Algunos sistemas también incluyen aparatos que determinarán si hay ocupantes o no dentro del auto que están ubicados en los asientos. No todos los coches lo poseen, pero se encargan de evitar que se active la bolsa de aire del lado del copiloto o en los laterales traseros si no están ocupados esos puestos.

3. Factores de seguridad de las bolsas de aire para auto

La distancia óptima que debe tener un conductor o un pasajero de la bolsa frontal sería de unos 25 centímetros, esto de acuerdo con investigaciones realizadas tanto por las compañías de automóviles como por empresas de seguridad en Estados Unidos y Europa. Sólo sería riesgoso estar expuesto a ellas a una distancia inferior a ocho centímetros en el momento en que la bolsa se detone.

Otro factor de riesgo fue detectado con personas de corta estatura, pero ante esta situación sólo se debe bajar el volante al nivel del pecho o simplemente desactivar la bolsa.

Es recomendable que los niños de 12 años o menos viajen en el asiento trasero del automóvil, lejos del airbag frontal, además estarán más seguros cuando usen el cinturón de seguridad de manera correcta en el asiento trasero, siendo especialmente cierto en los vehículos equipados con bolsa de aire del lado del pasajero. No debe colocar un sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás frente a una bolsa de aire.

Siempre tenga en cuenta todas las características, funciones y controles de seguridad del coche y cómo ellas interactúan con los airbags, de esta manera se garantiza una mayor protección tanto de chofer como de los pasajeros.

4. ¿Dónde se ubican esas bolsas de aire para auto?

En sus inicios los airbags fueron instalados en el cubo del volante para proteger solo al conductor durante una colisión frontal. Desde entonces mucha agua ha corrido debajo del río. Hoy en día pueden ser instalados en casi todo lugar del automóvil para proteger a todos los ocupantes y durante diversas situaciones, incluidos los choques laterales y los vuelcos. Hay modelos que poseen hasta nueve bolsas de aire para auto, aunque en estos momentos no hay un requisito mínimo porque oficialmente están clasificados como equipos suplementarios de seguridad y no son obligatorios, como sí lo son los cinturones de seguridad.

● Frontales: Instalados en la parte delantera del auto con el fin de proteger al conductor de un evento frontal. Las bolsas de aire para el copiloto se ubican en el tablero de instrumentos y las del conductor en el volante.

● De rodilla: Diseñados para proteger las rodillas de los ocupantes de los puestos delanteros se despliegan en colisiones frontales para evitar impactos directos con la parte baja del tablero de instrumentos.

● Laterales: Se despliegan en caso de colisión lateral o durante vuelcos. Su función es proteger los impactos de costado.

● Pies: Fueron diseñados para reducir las lesiones en los pies. Se ubican en la parte más baja de los laterales y tablero del vehículo.

● De cortina: se infla de forma descendente desde el lateral del techo para proteger la cabeza del ocupante y está diseñado para permanecer inflado después del evento.

● Laterales de torso: Se infla en forma ascendente desde el costado del asiento. También permanece inflado después del evento.

● De cinturones de seguridad: Protegen torso y hombros pues inflan desde el propio cinturón de seguridad.

