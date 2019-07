No está en mis planes regresar al futbol mexicano: 'Chicharito'

Javier "Chicharito" Hernández mantiene incierto su futuro para la próxima temporada. Y en especial después de sus declaraciones en las que reconoció que su carrera se dictará sólo por su amor al futbol.

"Ya no estoy sólo por el dinero, no por buscar el dinero por ganar más. Quiero transmitirle al equipo que me quiera la pasión por el futbol. Desconecté que vale más el 'Chicharito' que Javier Hernández", fueron las palabras del atacante mexicano con entrevista con su coach Diego Dreyfus.

Por tal motivo, el periodista David Faitelson le mandó un mensaje directo al 'Chicharito', en el que lo invitó a volver con las Chivas. Sin embargo, no tuvo la respuesta esperada.

"Gracias por la invitación David! Siempre amaré a Chivas solo que no está en mis planes regresar al fútbol mexicano en estos momentos. Y no tiene nada que ver con falta de amor o falta de pasión por el fútbol o por Chivas. Simple y sencillamente es una decisión que tomé! Abrazo!!", señaló el atacante por su cuenta de Twitter.

Así que mientras se define si continuará en el West Ham United, o si sale del club, sólo queda claro que 'Chicharito' Hernández no volverá a la Liga MX para el siguiente semestre.