¿Vas a salir de viaje y no sabes qué hacer con tu mascota?

Nos encontramos en épocas vacacionales y uno de los mayores retos que enfrentan muchos de los vacacionistas tiene que ver con el cuidado de sus mascotas. Para algunos, es impensable cargar con sus compañeros y no es para menos, pues el trasladar a un animal fuera de su área común no es tarea sencilla; es por ello, que muchos de los dueños prefieren dejarlos al cuidado de otras personas. Pero no olvidemos que ellos también son parte importante de nuestra familia y también requieren pasar momentos de relajación a lado de esta.

De acuerdo al Economista, estas son las precauciones y consejos que deberás tomar en cuenta a la hora de llevar de viaje a tu peludo amigo: 1.- Chequeo médico: La primera precaución que hay que tomar en consideración tiene que ver con las vacunas. Es importante verificar que nuestros amigos cuenten con todas las vacunas necesarias, ya que los cambios del clima pueden afectar su salud. Si es la primera vez que viajas con tu mascota, es importante hacérselo saber a tu veterinario, ya que en muchas ocasiones se ponen nerviosos o ansiosos en situaciones nuevas y es probable que para ello se recete algún tipo de medicación. 2.- Mantén protegido a tu compañero de viaje: Al momento de viajar en vehículo, es importante que nuestra mascota cuente con el espacio necesario para poder estirar sus patas, hacer sus necesidades y comer. Si lo que te preocupa es que tu mascota pueda ensuciar el auto con sus desechos, ¡descuida!, ya puedes encontrar en tiendas departamentales o en veterinarias tapetes especiales que evitarán que pasen accidentes. 3.- Alojamiento Pet-friendly: Si hablamos de razas grandes, es importante mantenerlos protegidos de posibles golpes debido a los movimientos bruscos que se puedan generar en el viaje, ya sea con un cinturón de seguridad o bien con un transportador para mascotas. Otro problema que cruza por las mentes de las personas, es dónde hospedarse si se tiene un animal, ya que en muchos lugares no son permitidos. Para ello, lo aconsejable es buscar con antelación un lugar pet- friendly (lugar que acepta el alojamiento de mascotas) que permita su estadía, de esta manera te evitarás sorpresas y disgustos. Lo más recomendable es hospedarse en casas alquiladas, esto te ayudará a sentirte más cómodo de posibles desastres que pueda ocasionar tu animalito. Te aconsejamos poner en práctica todos estos consejos, no olvides realizar la documentación necesaria para poder llevar a tu mascota (permisos, certificado de salud, etc.) al igual, que deberá contar con un microchip o placa con algún número de contacto, ya que perder a tu mascota sería algo traumático y desesperante.