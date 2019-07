Aplican 70 % de los recursos del Fortaseg

El Ayuntamiento de Lerdo ha ejecutado el 70 por ciento de los recursos federales entregados por parte el programa de Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg) y está a la espera de la llegada del 30 por ciento restante, según Efraín Acosta Sosa, tesorero municipal.

Informó que el jueves de la semana pasada se entregó la información de la aplicación del recurso recibido del 70 por ciento de la aportación Federal autorizada para este año (7 millones 526 mil pesos) y el cien por ciento de la parte municipal (un millón 500).

"De los siete millones, el 70 por ciento ya nos fue entregado, falta el 30 por ciento que estaríamos hablando como de 2 millones 150 mil pesos que es lo que esperamos para tener el cumplimiento del cien por ciento".

El tesorero dijo que con la primera ministración se cumplieron todos y cada uno de los lineamientos marcados, por lo que es segura la entrega de la segunda parte.

Acosta Sosa añadió que de acuerdo al convenio firmado con la Federación, el recursos se aplicará en la adquisición de vehículos, capacitación de los elementos en activo y los nuevos, además de la adquisición de uniformes.

Recordó que este año el municipio sufrió una reducción del 25 por ciento, pues mientras el año pasado recibieron 10 millones de pesos, este año la cifra bajo a 7.5 mdp.

"Impacta en que ya la aplicación del recurso no es del mismo tamaño y tiene que ajustarse algunas partidas, algunos conceptos de los convenios. Si estaba apoyándoseles con dos o tres becas, disminuyó a una, si se les daba el apoyo para cuestiones dentales, también se disminuye, si se dio dos uniformes, nada más se dio uno, son los conceptos que se tienen que ajustar, pero no se dejan de atender las necesidades para los de Seguridad Pública".

Con respecto a las finanzas del municipio dijo que actualmente son sanas.

"Estamos bien, vamos dentro del rango programado para todo el ejercicio 2019 aunque nosotros estaremos nada más ocho meses, de los cuales nos quedan dos.

Con respecto a los pasivos, dijo que "todo lo tenemos controlado, esperemos que no se nos salga nada de control ahorita y podamos dejar una administración sana, nada más haciendo el énfasis que la administración 2016-2019 no tuvo ningún endeudamiento, no solicitó ningún crédito, ni financiamiento y sí nos dedicamos a llevar el buen control financiero".

Dijo que tampoco dejaron de cumplir los convenios de pago heredados.