A DEMOSTRAR PODERÍO

Luego de llevarse un susto ante Costa Rica, México procurará acceder al duelo por el título de la Copa Oro, cuando mida fuerzas con la sorprendente Haití en las semifinales del torneo de Concacaf.

Los mexicanos requirieron una atajada clave de su portero Guillermo Ochoa en el segundo tiempo extra y una más en los penales para dejar en el camino a los costarricenses el sábado por la noche.

"Haití es un rival con el cual hay que trabajar los 90 minutos con intensidad porque ante Costa Rica y Canadá se vio que aprovechan las mínimas concesiones que les das", dijo el entrenador del Tri, Gerardo Martino. "Pero más allá de eso, lo más importante es jugar el partido que queremos nosotros y menos el que quiere Haití. Si controlamos el partido y la posesión, la envergadura física de ellos tendrá menos incidencia en el resultado".

El argentino Martino, quien dirige su primer torneo oficial con la Selección Mexicana, no conoce la derrota después de sus primeros ocho partidos (cuatro amistosos y cuatro de esta Copa Oro). Se trata del segundo inicio más exitoso de la gestión de un entrenador del cuadro azteca, sólo superado por las nueve victorias en fila del colombiano Juan Carlos Osorio, su predecesor en el cargo.

"Aún hay situaciones para mejorar pero es difícil tener los resultados con seis meses de trabajo, que no son 180 días como se podría pensar, pero creemos que con el poco tiempo hay cosas que hemos hecho bien y por las cuales vamos por el buen camino", dijo Martino.

El prestigiado timonel argentino, quien en su carrera ha dirigido a Paraguay y a la selección de su país, además del club Barcelona, arribó al banquillo tricolor con la misión final de alcanzar, al menos, los cuartos de final del Mundial de Catar 2022. Pero como meta intermedia tiene reconquistar el título de la Copa Oro.

Hace un par de años, con equipo alterno, los mexicanos fueron eliminados por Jamaica en las semifinales.

Haití ha sido el equipo "Cenicienta", y llegó a esta ronda tras levantarse de un 2-0 adverso ante Canadá. Los haitianos nunca habían llegado a una ronda de los cuatro mejores en la Copa Oro.

Para evitar que el equipo caribeño siga dando sorpresas, México deberá sobreponerse a la probable ausencia de su capitán Andrés Guardado, quien debió abandonar el choque ante los costarricenses por una molestia en la pierna izquierda. Además, Martino podría reservar al "Principito", quien está a una tarjeta amarilla de recibir una suspensión de un partido, y podría perderse una eventual final.

"Andrés tiene una sobrecarga muscular desde la fase de grupos, conversaré con él y después definiremos si está apto para el partido de mañana", dijo Martino.

El uso del Asistente Video Arbitral (VAR, por sus siglas en inglés) puede resultar tedioso, aceptó Martino, quien, sin embargo, aceptó que disminuye el margen de error.

"En México también se utiliza; yo no tengo porque no creerle a la gente de la organización, respecto a los motivos por los cuales no está, lo que si es cierto es que a veces el VAR, mirando la Copa América parece bastante tedioso por la cantidad de tiempo que se demora en revisar", dijo.

Indicó, sin embargo, que su uso permite una mayor justicia en los partidos, luego que en el juego de cuartos de final ante Costa Rica el gol del empate de los "ticos", que obligó a los tiempos extra y penales, se dio por una falta inexistente.

"Es una herramienta que disminuye mucho el margen de error; el otro día ante un resultado en penales es diferente, pero se hubiese cometido una injusticia. Seguramente a futuro la tendremos incorporada en los torneos de Concacaf", estableció.

En conferencia de prensa, indicó que sin duda le sorprende que en una competencia como la Copa Oro no se use este apoyo para los silbantes, ya que es algo que se aplica en torneos muy importantes.

"Probablemente yo tenga las mismas interrogantes que tengamos todos; se hace difícil pensar que cuando hoy es una herramienta donde todo el mundo lo utiliza y lo vemos en todas las competencias internacionales a nivel selección, donde se utiliza en Estados Unidos, creo que fue la primer liga que la empezó a utilizar", apuntó.

Gerardo Martino es muy claro: de los que no vinieron, a nadie extraña, pero el único que tiene las puertas cerradas en el Tricolor, es Carlos Vela. "Con los que no vinieron por diferentes circunstancias, vamos a ser mejores", dijo en tono molesto al tocarle el tema. "Los que están fuera, ya vinieron en otras ocasiones. No tengo duda que tenemos que crear una buena forma de trabajo para los que están adentro y los que no vinieron".

Y por fin aclaró, sólo uno de los renegados, no volverá a la Selección: "Salvo el caso de Carlos Vela que se pronunció públicamente, ningún jugador tiene las puertas cerradas".

Refrendó que "ningún jugador tiene obligación de venir" y aclaró que "no hay un motivo para que el entrenador tenga que negociar de qué forma tiene que venir. Después hay situaciones diferentes por las que algunos no pueden venir...".