Cuando el amor traspasa la ficción

Los flechazos de Cupido se dan en lugares inimaginables y eso lo saben varios famosos pues se han enamorado en los foros de cine o TV.

Cuando productores, directores y guionistas alistan sus telenovelas, series o películas no se imaginan que tal vez se encuentran creando historias de amor que se harán realidad.

Diversos actores han sido parejas sentimentales en proyectos, sin embargo, ese amor se ha cristalizado, algunos para bien y otros para mal ya que en ciertos casos han terminado divorciándose.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli trabajaron en las telenovelas Teresa y Lo que la vida me robó. Su amor pasó de la ficción a la realidad. Tras varios meses de rumores, ellos terminaron por confirmar su relación y hoy siguen juntos.

El romance entre "Verónica" y "Martín" del melodrama de Televisa de nombre Lo imperdonable traspasó las pantallas y se convirtió en una historia de amor real entre Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez.

El noviazgo inició en el 2015, sin embargo, a finales de 2018 la relación terminó. En la actualidad, ambos llevan una buena amistad y han vuelto a trabajar juntos sin rencores.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochman filmaron la película A la mala. Convertidos en "María Laura" y "Santiago" vivieron un romance en la trama que desembocó en la vida real. Ellos se casaron en 2016 y tienen una hija.

En el caso de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas, ellos habían coincidido en diversas telenovelas, pero el flechazo llegó cuando realizaron Fuego en la sangre.

Elizabeth y Jorge se casaron en octubre de 2011 y más tarde trajeron al mundo a sus retoños, Máxima y León.

El personaje de "Juan Querendón" le quedaba como anillo al dedo a Eduardo Santamarina ya que se enamoraba de todas sus protagonistas, pero fue Mayrín VIllanueva la ganona.

Ambos se conocieron justo en el melodrama Yo Amo a Juan Querendón. Se casaron por todo lo alto. En la actualidad continúan juntos.

Fue en la telenovela Un camino hacia el destino, de 2016, donde Paulina Goto y Horacio Pancheri se conocieron.

Hubo química entre ellos que originó un romance que no duró mucho. Terminaron a finales de 2018.

Ginnifer Goodwin y Josh Dallas se conocieron en la serie Érase una vez. "Blanca Nieves" y su príncipe llevaron su amor de la ficción a la realidad.

Los que son muy celosos de su vida personal son Ryan Gosling y Eva Mendes. The Place Beyond the Pines fue la película que los unió para no separarlos -al menos hasta ahora-, el matrimonio tiene dos hijas Esmeralda y Amanda.

Tom Hanks y Rita Wilson son una de las parejas de Hollywood más consolidadas y respetadas por todos.

Su romance surgió en 1985 cuando filmaron la cinta Volunteers.

En 1988 se juraron amor eterno. Llevan más de 30 años de estar juntos. Cuentan con dos hijos que son Chet y Truman.

Otros casos

Ellos también se enamoraron en el trabajo.

Emily VanCamp y Josh Bowman.

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Junior.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth.

Daniel Craig y Rachel Weisz.

Blake Lively y Ryan Reynolds.