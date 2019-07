La Laguna tiene a su 'Paquita'

Nunca es tarde para hacer un sueño realidad, y eso lo sabe una lagunera que en su casa responde al nombre de Socorrito, pero cuando sube a un escenario la llaman "Paquita lagunera".

Socorrito Adame nació en el ejido El Lucero, Durango. Luego se trasladó a Lerdo y más tarde llegó a Gómez Palacio, donde radica desde hace años; primero Santa Rosa y enseguida en los rumbos del Centro de la ciudad.

Su mote nació por dos razones: la admiración que siente por Paquita la del Barrio y las pacas de algodón que durante mucho tiempo identificaron a la región, de ahí que a la Feria de Torreón se le conocía como la del algodón y de la uva.

A un día de que Paquita la del Barrio visitara el palenque de Gómez Palacio, Adame acudió a El Siglo de Torreón para platicar su vida como cantante, la cual comenzó cuando cumplió los 50 años de edad, y además anunciar que sigue vigente, pues se presenta en la Plaza de Armas cada dos jueves.

Socorrito llegó puntual a la cita. Entró a este diario sonriente, emocionada. Se arregló para la ocasión como si fuera a cantarle a su público, ese que cada vez le aplaude en la plaza y le pide otra canción cuando ella anuncia que tiene que retirarse.

La lagunera eligió un vestido negro con flores de colores y un sombrero que combinaba muy bien con su atuendo. Camina despacio, apoyada de un bastón, sin embargo, se aleja de este si le van a tomar una foto, y es que primero es el glamour de una mujer.

Al tomar asiento para la charla, con una sonrisa de oreja a oreja platicó que se encuentra celebrando 22 años de carrera, y fue enérgica al decir que ni sus problemas de salud ni su amigo el bastón le impedirán que siga cantando o yendo a playas como la de Mazatlán, y es que le gusta sentir la arena y el agua del mar en sus pies.

"Yo nací en el ranchito de El Lucero. En una ocasión estaba con una de mis hijas en un evento y un señor me dijo: 'oiga, ¿usted canta?', y yo le contesté toda nerviosa que no, pero me volvieron a insistir y, bueno, canté un poquito y pues de ahí empecé".

A Socorrito le hubiese gustado dedicarse a la música desde jovencita, sin embargo, tuvo que enfrentar la negativa de sus padres. Ellos no querían que ella se dedicara a la "artisteada", porque no solo canta, también baila y actúa.

"De chiquilla me escondía en algunos sitios de mi casa para poder cantar, con el temor de que mis papás me descubrieran y me reprendieran. Luego también mi esposo quería limitarme, pero de él sí no me dejé, y hoy sigo cantando y él ya falleció".

La artista externó que se siente agradecida con el público que le ha dado tanto cariño, y no solo los adultos, también los infantes.

"Bueno, yo dejé El Lucero para irme a Lerdo y después a Gómez. En algún tiempo vivía en Santa Rosa y recuerdo que cuando salía a la tienda o caminaba por las calles de ahí unos niños me gritaban "Rata de dos patas, te estoy hablando a ti", y era para que yo continuara la melodía, entonces les respondía: "Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo se queda muy chiquito".

Sobre su fanatismo por Paquita la del Barrio, Socorrito comentó que desde siempre la ha admirado. La ha visto en sus conciertos, pero jamás la ha podido saludar, y es que en un principio temía que la veracruzana la fuera a regañar por el mote de "Paquita lagunera".

"Me daba pendiente que a Paquita le desagradara la idea de que yo la imitara, hasta me preocupaba que me fuera a cobrar regalías; ya luego me explicaron que esto no sería así y me quedé más tranquila", comentó.

Muy contenta, la señora dijo que ha tenido la oportunidad de llevar su música a varias partes del norte del país; en una ocasión se presentó en Acapulco.

"Tengo muchas anécdotas de tanto viaje que he hecho; cómo me acuerdo de una... Verán, me invitaron a cantar a Monterrey, y que me llevaron de Torreón hasta allá, en un tráiler, pero yo feliz y al señor que iba manejando le caí tan bien que hasta me regaló un disco de Juan Gabriel, quien es y será siempre mi ídolo".

La vida ha tratado bien a Socorrito. Le ha dado muchas alegrías familiares o laborales, porque además de cantar laboró como maestra y en unas oficinas de Gobierno. Lo más difícil que hasta ahora ha enfrentado es la muerte de una de sus hijas.

"Tuve ocho hijos, cuatro hombres y cuatro mujeres; una de ellas se me murió. Fue un dolor muy grande que cualquier madre que ha pasado por esto me podrá entender. De todos ellos, dos cantan y muy bien; también tengo nietos que cantan".

Socorrito Adame, la "Paquita lagunera", debía regresar a su casa, aunque si por ella fuera tomaría un autobús para irse a Mazatlán. La charla acabó y Adame ahora tenía que pensar en qué haría de comer.