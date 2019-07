El reencuentro de Lucero y La Laguna

Un "Lucero" iluminó a la Comarca Lagunera el pasado fin de semana.

Tuvieron que pasar muchos años para que Lucero volviera a la región. La cantante se presentó con gran éxito la noche del 29 de junio en el palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio, ante una muy buena asistencia.

La llamada "Novia de América" hizo un recorrido de sus éxitos, desde su etapa como Lucerito hasta los de banda sinaloense, género que ella ha adoptado en los últimos años, de manera acertada.

Al palenque llegaron bastante fans, emocionados de ver a la artista, como el caso de Asa Lugo, quien reveló a El Siglo de Torreón que es el fanático lagunero número uno de la también actriz. La conoció gracias a su madre.

"Me volví fan de Lucero porque mi mamá compro un cassette que se llamaba Siempre contigo, por el año de 1995, y yo me lo apropié y a partir de ahí empecé a verla en películas y novelas, y pues me volví su fan".

Lugo dijo que la ha visto en muchas ocasiones en diversas ciudades del país. Fue en Puebla donde vivió una situación complicada, pero agregó que "valió la pena".

"Pues una vez en el Palenque de la Feria de Puebla yo le llevaba unas flores. No permitían que las metiera, así que logré burlar a los de la seguridad, meterme con ellas y llegar hasta Lucero para abrazarla. Ya me andaban sacando, pero todo valió la pena".

A las 12:25 de la media noche, la artista irrumpió en el redondel con una blusa negra sin mangas y una falda del mismo color, que le permitía presumir sus torneadas piernas. Seis músicos la esperaban.

Con Ya no, uno de sus grandes éxitos, comenzó la velada.

"Gracias por sus aplausos, son muy amables. Comarca Lagunera, ya los extrañaba. Justo lo dije en una entrevista hace unos días -con El Siglo de Torreón-, que ya tenía ganas de verlos. Qué bueno que vinieron", dijo Lucero y enseguida cantó los temas Sobreviviré y Electricidad.

Los fans que se encontraban en el área VIP interrumpieron a Lucero en varias ocasiones para darle flores y otros obsequios. Ella, muy sencilla atendió a cada uno de ellos.

Las emociones de los fanáticos se desbordaron cuando entregó un popurrí de hits de su adolescencia, conformado por Amor secreto, Corazón a la deriva y Tanto.

"Lucero, Lucero, Lucero", gritaba el respetable en ciertos momentos del espectáculo, provocando sonrisas a la artista, quien prosiguió con Llorar y su nueva canción Como tú.

En primera fila se hallaba la madre de Lucero. Muy entusiasmada, coreaba todas las melodías que entregaba su hija.

Cuando Lucero interpretó Cuéntame, ciertos espectadores dejaron sus asientos con el fin de bailar al compás de la rola.

Al "set list" del concierto se unieron Vete con ella, El noa noa, Lazos de amor y Me deshice de tu amor.